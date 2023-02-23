VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AB, çalışanlarında TikTok'u yasakladı
Ukrayna Savaşı, Çin ile Rusya'nın Batı'ya karşı saflarını sıklaştırdı
"164 bin 321 bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı"
"Şehirlerin yeniden hayatiyetini, üretimini sağlayabilmek için bütün planlamalar ortaya konulmaktadı...
Bakan Karaismailoğlu: Adıyaman'ın tamamında artık elektrik var
Depremzedelere kamu kurum ve kuruluşlarında konaklama ve yemek ücretsiz
Hatay'da enkazda kalan inek 17 gün sonra kurtarıldı
"Evim Yuvan Olsun" kampanyasına bugün itibarıyla 5 binden fazla başvuru yapıldı
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk yılında Türkiye'nin Orta Koridor'daki konumu güçlendi
Ölüm ve ölüm nedeni 2020-2021 yılı istatistikleri açıklandı
Adana'da depremde yıkılan binaların karot örnekleri "dayanıklılık testi"ni geçemedi
Depremzede öğrencilere "eğitim seti" gönderilmeye başlandı
Ticaret Bakanlığına, afet dönemlerinde perakende ticaretteki taksit sınırlamalarını düzenleme yetkisi
AB, Rusya'yı yaptırımlarla yıpratmaya çalışıyor
Gıda fiyatlarının seyrinde gözler martta yeniden Tahıl Koridoru'na çevrilecek
Deprem bölgesindeki çiftçilere nakdi mazot ve gübre desteğine ilişkin tebliğ güncellendi
Avrupa kupalarında son 16 turu kurası yarın çekilecek
TİM 4 ilde ilk etapta 1000 konteyner ve prefabrik konut yapacak
ABD'nin Florida eyaletindeki silahlı saldırıda biri çocuk 3 kişi öldü
Depremde yıkılan binaların toplandığı enkaz alanı "dağ" gibi yükseliyor
Türk Kızılay Kahramanmaraş'ın kırsal mahallelerinde yemek hizmetini sürdürüyor
İstanbul'un barajlarında su seviyesi yüzde 35,08 olarak ölçüldü
7 ülkeye yeni büyükelçi atandı
Depremden etkilenen illerdeki alacaklı idarelere ödenecek borçlar ertelendi
23 Şubat 2023 Perşembe 11:00:00 - Güncelleme:23 Şubat 2023 Perşembe 11:00:00

İsrail, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim biriminde bin yeni konutun inşasını onayladı

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail medyası, İsrail yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki yasa dışı yerleşim biriminde bin yeni konutun inşasına onay verdiğini duyurdu.

Yahudi yerleşimcilere bağlı Kanal 7 televizyonunun haberinde, İsrail Planlama ve İnşaat Yüksek Konseyi'nin, Batı Şeria'nın güneyindeki "Gush Etzion" yasa dışı yerleşim biriminde bin yeni konutun inşasını onayladığı belirtildi.

Haberde konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken, İsrail yönetiminden de konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

YASA DIŞI YAHUDİ YERLEŞİM BİRİMLERİ

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Etiketler : israil batı şeria yerleşim konut yahudi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX