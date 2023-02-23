İsrail, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim biriminde bin yeni konutun inşasını onayladı
Kaynak: AA
İsrail medyası, İsrail yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki yasa dışı yerleşim biriminde bin yeni konutun inşasına onay verdiğini duyurdu.
Yahudi yerleşimcilere bağlı Kanal 7 televizyonunun haberinde, İsrail Planlama ve İnşaat Yüksek Konseyi'nin, Batı Şeria'nın güneyindeki "Gush Etzion" yasa dışı yerleşim biriminde bin yeni konutun inşasını onayladığı belirtildi.
Haberde konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken, İsrail yönetiminden de konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
YASA DIŞI YAHUDİ YERLEŞİM BİRİMLERİ
İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.
Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.
- AB, çalışanlarında TikTok'u yasakladı
- Ukrayna Savaşı, Çin ile Rusya'nın Batı'ya karşı saflarını sıklaştırdı
- AB, Rusya'yı yaptırımlarla yıpratmaya çalışıyor
- ABD'nin Florida eyaletindeki silahlı saldırıda biri çocuk 3 kişi öldü
- Çin'e ait balonun vurulmadan önceki fotoğrafları paylaşıldı
- İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde bazı noktalara hava saldırısı düzenledi