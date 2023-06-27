İsrail, Batı Şeria'da 5 bin 700 yeni yasa dışı konutu onayladı

Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinden sorumlu İsrail ordusuna bağlı Sivil İşleri İdaresi Yüksek Planlama Konseyi, uluslararası hukuka göre yasa dışı sayılan yerleşim yerlerinde yeni konut inşası için onay verdi.

Konsey, İsrail kanunlarına göre bile yasa dışı kabul edilen 3 kaçak yerleşim yerinin geriye dönük yasallaştırılması da dahil olmak üzere, yaklaşık 5 bin 700 yeni konut inşasını uygun buldu.

Karara göre, yasa dışı yerleşimlerden Elkana, Revava, Givat Ze'ev, Carmel ve Harmeş'te 818 yeni konutun inşasını nihai onayladı.

Buna ek, bazıları kaçak yerleşimler olan, Eli, Palgei Maim, HaYovel, Nof Harim, Ariel, Givat Ze'ev, Ma'ale Adumim, Beitar Illit, Adora, Etz Efraim, Ma'ale Amos ve Asfar yerleşimlerinde 4 bin 915 yeni konut için "güvence onayı" verildi.

Yaklaşık 4 ay önce 7 bin 349 konutu onaylayan İsrail, böylelikle altı aydan daha kısa bir sürede toplam 13 binden fazla konut için onay vererek, işgal altındaki Batı Şeria'daki uluslararası hukuka aykırı yerleşim birimlerini arttırma kararlarında bu yıl rekor kırdı.

"İsrail hükümeti bir ilhak darbesine doğru koşuyor"

Yerleşim planlarındaki ilerlemeyi 2012'den bu yana sistematik olarak kaydetmeye başlayan İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Şimdi Barış) son kararın ardından 2023'ün, onaylanan konut sayısı açısından kaydedilen en yüksek yıl olduğunu vurguladı.

Hareketten yapılan yazılı açıklamada, Yüksek Planlama Konseyinin, 2022 yılının tamamında 4 bin 427 yeni konut inşası için karar alındığı hatırlatıldı.

"İsrail hükümetinin, Batı Şeria'yı tamamen ilhak etmek için görülmemiş bir hızla adım attığı" vurgulanan açıklamada, "Yaklaşık 5 bin 700 konut dahil, yalnızca bu yılın ilk yarısında 13 binden fazla konutun onaylanması, İsrail hükümetinin bir ilhak darbesine doğru koştuğunu ve İsrail'i bir apartheid devletine çevirdiğini açıkça ortaya koyuyor." ifadelerine yer verildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yaklaşık 300 yasa dışı ve kaçak yerleşim biriminde, 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.