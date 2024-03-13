İşgalci İsrail Batı Şeria'da 10 Filistinliyi gözaltına aldı
Kaynak: AA
İşgalci İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da biri kadın 10 Filistinliyi daha gözaltına aldı.
Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da baskınlarına devam ettiği belirtildi.
İsrail güçlerinin dünden bu yana işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas, Ramallah, Cenin ve El Halil kentlerinde biri kadın 10 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.
GÖZALTINA ALINAN FİLİSTİNLİLERİN SAYISI 7 BİN 565'E YÜKSELDİ
Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 7 bin 565'e yükseldiği aktarıldı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.
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