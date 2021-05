İsrail basınından itiraf gibi manşet

İsrailli Hareetz gazetesi, Gazze'de öldürülen çocukları dikkat çeken bir başlıkla manşetine taşıdı.



İşgalci İsrail'in Kudüs'teki Şey Cerrah Mahallesindeki bazı evlere el koyma girişimi ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerinin ardından tırmanan gerginlik savaşa dönüştü.

Tel Aviv yönetimi, daha sonra 10 Mayıs'ta Gazze'ye saldırılar başlattı. 11 gün sonra ateşkes imzalandı. Ancak bu bombardımanlar sonucunda 67'si çocuk yaklaşık 300 kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi de yaralandı.

İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesi ise, bugünkü birinci sayfasını bu çocuklara ayırdı.

67 Filistinli çocuğun fotoğraflarını yayınlayan gazete, "Gazze'de 67 çocuk öldürüldü, savaşın bedeli budur." şeklindeki manşetiyle adeta İsrail terörünün itirafçısı olmuş oldu.

"ONLAR SADECE ÇOCUKTULAR"

The New York Times da hayatını kaybeden çocukların haberini "Onlar sadece çocuktular." başlığıyla yayınladı. İşgalci İsrail kurbanı olan Filistinli çocuklar hakkında bilgi veren gazete, her bir çocuğun fotoğrafının altına yaşını ve ismini yazdı. Kimi çocuğun ise hayatına dair bilgilendirme yapıldı.