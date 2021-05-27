İsrail basınından itiraf gibi manşet

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27 Mayıs 2021 Perşembe 10:25:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2021 Perşembe 10:25:00

İsrail basını hayatını kaybeden 67 Filistinli çocuğu manşete taşıdı

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İsrail'de yayınlanan Haaretz gazetesi birinci sayfasında, Gazze'deki son saldırılarda hayatını kaybeden 67 Filistinli çocuğa yer verdi. Çocukların fotoğraflarını manşete taşıyan gazete, işgalci İsrail terörünün adeta itirafçısı olarak, "Savaşın bedeli budur." başlığını attı.

İsrailli Hareetz gazetesi, Gazze'de öldürülen çocukları dikkat çeken bir başlıkla manşetine taşıdı.

İşgalci İsrail'in Kudüs'teki Şey Cerrah Mahallesindeki bazı evlere el koyma girişimi ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerinin ardından tırmanan gerginlik savaşa dönüştü.

Tel Aviv yönetimi, daha sonra 10 Mayıs'ta Gazze'ye saldırılar başlattı. 11 gün sonra ateşkes imzalandı. Ancak bu bombardımanlar sonucunda 67'si çocuk yaklaşık 300 kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi de yaralandı.

İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesi ise, bugünkü birinci sayfasını bu çocuklara ayırdı.

67 Filistinli çocuğun fotoğraflarını yayınlayan gazete, "Gazze'de 67 çocuk öldürüldü, savaşın bedeli budur." şeklindeki manşetiyle adeta İsrail terörünün itirafçısı olmuş oldu.

"ONLAR SADECE ÇOCUKTULAR"

The New York Times da hayatını kaybeden çocukların haberini "Onlar sadece çocuktular." başlığıyla yayınladı. İşgalci İsrail kurbanı olan Filistinli çocuklar hakkında bilgi veren gazete, her bir çocuğun fotoğrafının altına yaşını ve ismini yazdı. Kimi çocuğun ise hayatına dair bilgilendirme yapıldı.

Etiketler : israil terör devleti filistin saldırı çocuk ölümleri
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