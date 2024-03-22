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22 Mart 2024 Cuma 13:48:00 - Güncelleme:22 Mart 2024 Cuma 13:48:00

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Kaynak: AA

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası müzakerelerinin gündemde olduğu dönemde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Orta Doğu turu kapsamında bu sabah İsrail'e gelen Blinken, Tel Aviv'de Netanyahu ile görüştü.

    İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Blinken'ın Netanyahu ile görüşmesi sonrası Savaş Kabinesi üyeleriyle bir araya geleceği belirtildi.

    Netanyahu-Blinken görüşmesinde ele alınan konulara ilişkin ise bilgi verilmedi.

    Blinken, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takasına varılması için yapılan müzakereleri görüşmek üzere perşembe günü Suudi Arabistan'ı, dün de Mısır'ı ziyaret etmişti.

    ABD DışişleriBakanı Suudi Arabistan ve Mısır'ın ardından bu sabah da İsrail'e gelmişti. Bu, Blinken'ın 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'e yaptığı 6. ziyaret olarak kayıtlara geçti.

    Etiketler : abd antony bilnken israil binyamin netanyahu
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