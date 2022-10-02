İsrail Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması

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02 Ekim 2022 Pazar 14:34:00 - Güncelleme:02 Ekim 2022 Pazar 14:34:00

İsrail Başbakanı Lapid: Türkiye'ye büyükelçi atanması önemli adım

Kaynak: AA

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İsrail Başbakanı Yair Lapid, geçen hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile New York'ta buluştuklarını belirterek, "Ekiplerimize, ekonomik, diplomatik ve turizm ilişkilerini geliştirmek için talimat verdik." dedi.

İsrail Başbakanı Yair Lapid, ülkesinin Ankara'ya Büyükelçi atamasının "Türkiye ile ilişkileri iyileştirmede önemli bir adım olduğunu" söyledi.

Lapid, İsrail hükümetinin haftalık kabine toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye ile ilişkilere değindi.

Aralarında İsrail'in Ankara Büyükelçisi Idit Lilian'ın da yer aldığı bazı atamaların bugün hükümete sunulacağını belirten Lapid, "Bu son bir yıldır üzerinde çalıştığımız Türkiye ile ilişkileri iyileştirmede önemli bir adım. Geçen hafta Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile New York'ta buluştum. Ekiplerimize, ekonomik, diplomatik ve turizm ilişkilerini geliştirmek için talimat verdik." diye konuştu.

Türkiye ile İsrail, 17 Ağustos'ta diplomatik ilişkilerin en üst seviyeye çıkarılmasının kararlaştırıldığını ve karşılıklı büyükelçi atanacağını açıklamıştı.

Etiketler : İsrail Başbakanı Yair Lapid İSRAİL TÜRKİYE
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