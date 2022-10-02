İsrail Başbakanı Lapid: Türkiye'ye büyükelçi atanması önemli adım
Kaynak: AA
İsrail Başbakanı Yair Lapid, geçen hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile New York'ta buluştuklarını belirterek, "Ekiplerimize, ekonomik, diplomatik ve turizm ilişkilerini geliştirmek için talimat verdik." dedi.
İsrail Başbakanı Yair Lapid, ülkesinin Ankara'ya Büyükelçi atamasının "Türkiye ile ilişkileri iyileştirmede önemli bir adım olduğunu" söyledi.
Lapid, İsrail hükümetinin haftalık kabine toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye ile ilişkilere değindi.
Aralarında İsrail'in Ankara Büyükelçisi Idit Lilian'ın da yer aldığı bazı atamaların bugün hükümete sunulacağını belirten Lapid, "Bu son bir yıldır üzerinde çalıştığımız Türkiye ile ilişkileri iyileştirmede önemli bir adım. Geçen hafta Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile New York'ta buluştum. Ekiplerimize, ekonomik, diplomatik ve turizm ilişkilerini geliştirmek için talimat verdik." diye konuştu.
Türkiye ile İsrail, 17 Ağustos'ta diplomatik ilişkilerin en üst seviyeye çıkarılmasının kararlaştırıldığını ve karşılıklı büyükelçi atanacağını açıklamıştı.
- İsrail Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması
- Letonya genel seçimlerinin galibi Başbakan Karins'in partisi oldu
- Belçika'da katı yasalar sayesinde sokaklarda başıboş hayvanlara rastlanmıyor
- Bosna Hersek'te genel seçim: Oy kullanma işlemi başladı
- Suudi Arabistan'daki kabine revizyonunun düşündürdükleri
- Bulgaristan'daki erken seçim kapsamında Trakya'daki merkezlerde oy verme işlemi başladı