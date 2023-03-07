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07 Mart 2023 Salı 18:57:00 - Güncelleme:07 Mart 2023 Salı 18:57:00

İsrail askerleri Cenin'de 6 Filistinliyi öldürdü, 9 kişiyi yaraladı

Kaynak: AA

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İsrail askerlerinin işgal altında bulunan Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 6 Filistinli öldürüldü, 9 kişi yaralandı.

Filistin devlet televizyonunun haberine göre, İsrail askerleri Cenin Mülteci Kampında henüz kime ait olduğu tespit edilemeyen bir evi kuşattı.

İsrailli özel birimler, sivil bir araç ile baskın düzenleyerek evin etrafını sardı. Söz konusu sivil aracı, bir buldozer eşliğinde askeri araçlar takip etti.

Görgü tanıkları, kuşatma altındaki evin İsrail askerleri tarafından bombalandığını, ardından bölgeden duman bulutlarının yükseldiğini aktardı.

Yerel medyada, kampa giren İsrail askeri araçlarının fotoğrafları ve görüntüleri yayınlandı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin Cenin'de düzenlediği baskında 6 Filistinli öldürüldü.

Olaylarda yaralanan biri ağır, 5 Filistinli Cenin Devlet Hastanesi'ne; biri ağır, 4 yaralı ise Cenin'deki İbn Sina Hastanesi'ne nakledildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise "Güçlerimiz Cenin'de faaliyet gösteriyor." denildi. Açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Öte yandan yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Nablus kentinin doğusundaki mahallelere baskın düzenleyerek bir evi kuşattı.

Baskının ardından Filistinliler ile İsrail güçleri arasında olaylar çıktı. İsrail güçleri olaylar sırasında 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Etiketler : israil sağlık bakanlığı Filistin

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