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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü
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30 Eylül 2023 Cumartesi 09:00:00 - Güncelleme:30 Eylül 2023 Cumartesi 09:00:00

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü

Kaynak: AA

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İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire kenti yakınlarında bir araca açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin öldüğü, diğerinin yaralandığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, Bire'ye bağlı Et-Tavil Dağı bölgesinde inşa edilen Psagot Yahudi yerleşim birimi yakınlarında bir araca ateş açtı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda Muhammed Cibril Rummane'nin hayatını kaybettiğini, bir Filistinlinin ise bedeninin alt kısmından hafif şekilde yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusunun açıklamasında ise Psagot yakınlarındaki askeri bir noktaya molotofkokteyli attığı iddia edilen 2 gence ateş açılarak "etkisiz hale getirildikleri" ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria, uzun zamandır, İsrail askerlerinin baskınlarına ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına tanık oluyor.

Etiketler : israil asker batı şeria filistinli
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