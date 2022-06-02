İsrail askerleri Filistinli bir çocuğu öldürdü
Kaynak: AA
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 17 yaşındaki Filistinli çocuğu göğsünden vurarak öldürdü.
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya gör, Ramallah'ın batısında Ayrım Duvarı yakınındaki el-Midya köyünde Filistinli bir çocuk, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu göğsünden vuruldu.
Ramallah'taki Filistin Sağlık Kompleksine kaldırılan ağır yaralı çocuk doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Açıklamada çocuğun kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.
Görgü tanıkları ise verdikleri bilgide, çocuğun, Midye köyü sakini Muhammed Avde olduğunu ve herhangi bir çatışma durumu yaşanmazken, Ayrım Duvarı'nın çevresindeki İsrail askeri devriyesi tarafından vurulduğunu aktardı.
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