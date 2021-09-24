VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'de 27 bin 197 yeni vaka tespit edildi
Başkan Erdoğan'dan iklim krizi mesajı!
3 terörist etkisiz hale getirildi
Çiftçiye 59 milyon 271 bin liralık destek ödemesi
Rusya'da seçim: Putin'in partisi 324 milletvekili ile Duma'ya girdi
Terör devleti İsrail, 10 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı
Aileler Yarışıyor: Hafta içi her akşam, 21.00
Ziraat Bankası ve Ankara Üniversitesi'nden Finansal Eğitim Alanında Önemli İş Birliği
Fenerbahçe'ye Attila Szalai piyangosu!
Kripto para hisselerinde Çin depremi
Brozovic rest çekti! Hakan Çalhanoğlu krizi Inter'i ikiye böldü!
Aldığı talimatı itiraf etti: Önüne ne geliyorsa yak!
Gangsterlerin mahkemedeki hesaplaşması
Laschet'ten Türklere çağrı: Bana oy verin
MSB: Atak helikopterleriyle 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan'dan ABD'ye tepki
Türkiye ile ilişkisini düzeltmezse işi zor!
Ataşehir'de İETT otobüsünün balataları yanınca yolcular araç değiştirdi
Bebeğe Kovid-19 aşısı iddiasına soruşturma
Tehdit gibi açıklama: Savaş henüz bitmedi
Rize'de skandal görüntüler!
Casus yazılım skandalı büyüyor
Avrupa'nın PKK aşkı depreşti
Çekirgeden şekerleme üretildi
24 Eylül 2021 Cuma 17:34:00 - Güncelleme:24 Eylül 2021 Cuma 17:34:00

İsrail askerleri El-Halil'de on yaşındaki Filistinli bir çocuğu darp ederek gözaltına aldı

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde 10 yaşındaki Filistinli bir çocuğu darp ederek gözaltına aldı.

Filistinli Ziya El-Haddad, İsrail askerlerinin El-Halil'in Eski Şehir bölgesindeki Tel Rumeyde mahallesinde yaşayan kız kardeşinin 10 yaşındaki oğlu İsmail En-Niççe'yi "vahşice" darp ederek gözaltı merkezine aldıklarını belirtti.

Haddad, yeğeninin 3 saat boyunca gözaltında tutulduğunu ifade ederek, El-Halil kentindeki Eski Şehir bölgesindeki çocukların "her gün dehşet dolu bir korku atmosferinde yaşadıklarına ve işgal askerleri tarafından cezalandırmaya maruz bırakıldıklarına" dikkat çekti.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail güçlerince sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Etiketler : israil filistin batı şeria gözaltı çocuk
Yeni oyuncağı 5 milyon TL

Yeni oyuncağı 5 milyon TL
Teo dörtledi

Teo dörtledi
Evde kuzu besledim

Evde kuzu besledim
11 yılda 50 milyon lira kazandı

11 yılda 50 milyon lira kazandı
Kolçak'ı dijital düetle anacak

Kolçak'ı dijital düetle anacak
Golf severler Bodrum'da buluştu

Golf severler Bodrum'da buluştu
Yıldızlar geçidi

Yıldızlar geçidi
İkizlerin bakıcısı yok

İkizlerin bakıcısı yok
Almanya'da yeni film

Almanya'da yeni film

EN ÇOK OKUNAN HABERLER