İsrail askerleri Cenin'de bir Filistinliyi öldürdü

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Cenin Devlet Hastanesi Müdürü Visam Bekr, Filistinli Emir Abdullah Şorbaci ve Navras İbrahim Bacavi'nin, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldüğünü bildirdi.

İsrail askerlerinin ateşiyle yaralanan 6 kişiden birinin de durumu ciddiyetini koruyor.

Cenin kentindeki kaynaklara göre, İsrail ordusu, iki iş makinesi ve yaklaşık 100 askeri araçla kente baskın düzenledi.

İbni Sina Hastanesi'ni abluka altına alan İsrail ordusu, insansız hava araçlarının keşif uçuşları eşliğindeki baskın sırasında Filistinlilerin direnişiyle karşılaştı.

İbni Sina Hastanesi'nin çevresindeki binaların çatılarına yerleştirilen İsrailli keskin nişancılar, Filistinlilere ateş açtı.

İsrail ordusunun beraberindeki iş makinelerinin kentin çeşitli bölgelerindeki yollara ve altyapıya hasar vermeyi sürdürdüğü aktarıldı.

İşgal güçlerine ait araçla ezilen Filistinli bir gencin İbni Sina Hastanesi'ne, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralanan iki gencin de Razi Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.