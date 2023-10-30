VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Borsa güne yükselişle başladı
Başkan Erdoğan, Kazakistan'a gidiyor
LGS tarihi belli oldu
Uluslararası silahlı organize suç örgütü çökertildi
Küresel piyasalar Fed sonrası pozitif seyrediyor
İzmir Token CEO'su Barış Turgut: Şehir token'ları şehirler için yeni bir değer oluşturacak
30 Ekim 2023 Pazartesi 07:16:00 - Güncelleme:30 Ekim 2023 Pazartesi 07:16:00

İsrail askerleri Cenin'de bir Filistinliyi öldürdü

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında iki Filistinli hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Cenin Devlet Hastanesi Müdürü Visam Bekr, Filistinli Emir Abdullah Şorbaci ve Navras İbrahim Bacavi'nin, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldüğünü bildirdi.

İsrail askerlerinin ateşiyle yaralanan 6 kişiden birinin de durumu ciddiyetini koruyor.

Cenin kentindeki kaynaklara göre, İsrail ordusu, iki iş makinesi ve yaklaşık 100 askeri araçla kente baskın düzenledi.

İbni Sina Hastanesi'ni abluka altına alan İsrail ordusu, insansız hava araçlarının keşif uçuşları eşliğindeki baskın sırasında Filistinlilerin direnişiyle karşılaştı.

İbni Sina Hastanesi'nin çevresindeki binaların çatılarına yerleştirilen İsrailli keskin nişancılar, Filistinlilere ateş açtı.

İsrail ordusunun beraberindeki iş makinelerinin kentin çeşitli bölgelerindeki yollara ve altyapıya hasar vermeyi sürdürdüğü aktarıldı.

İşgal güçlerine ait araçla ezilen Filistinli bir gencin İbni Sina Hastanesi'ne, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralanan iki gencin de Razi Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

Etiketler : İsrail askerleri aşkın Cenin saldırısı İbni Sina Hastanesi
Setten ilk kare

Setten ilk kare
Enes Koçak: Çok çalışan her zaman kalıcı olur

Enes Koçak: Çok çalışan her zaman kalıcı olur
Suat Suna'dan destek konseri

Suat Suna'dan destek konseri
Direniş filmi geliyor

Direniş filmi geliyor
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Uyku sorunu yaşıyor

Uyku sorunu yaşıyor
Ben Serenay'cıyım

Ben Serenay'cıyım
"Friends" dizisiyle tanınan oyuncu Matthew Perry hayatını kaybetti

"Friends" dizisiyle tanınan oyuncu Matthew Perry hayatını kaybetti
Stüdyoya girdi

Stüdyoya girdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX