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İsrail 2023'te Doğu Kudüs'te 18 bin 223 konutluk yerleşim planını onayladı
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21 Eylül 2023 Perşembe 23:55:00 - Güncelleme:21 Eylül 2023 Perşembe 23:55:00

İsrail 2023'te Doğu Kudüs'te 18 bin 223 konutluk yerleşim planını onayladı

Kaynak: AA

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İsrail hükümetinin, 2023'ün başından bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs'te 18 bin 223 konutluk yasa dışı Yahudi yerleşim birimi planını onayladığı belirtildi.

Kudüs meseleleriyle ilgilenen İsrailli sivil toplum kuruluşu Ir Amim'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin, 2023'ün Ocak-Eylül ayları arasında Doğu Kudüs'te inşasını onayladığı konut sayısına ilişkin bilgi verildi.

Onaylanan konut sayısının 18 bin 223 olduğu kaydedilen açıklamada, bunun, 2021'den bu yana Doğu Kudüs ve çevresinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşaatlarındaki artışı yansıttığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca bu gelişmelerin, bir gruba tüm sivil ve insani haklarını verirken diğer grubu (Filistinlileri) bunlardan mahrum bırakan baskıcı ve işgalci tek devlet gerçeğini pekiştirdiği vurgulandı.

İsrail, 26 Şubat 2023'te Ürdün'ün Akabe kentinde, 19 Mart 2023'te de Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde Filistin, Ürdün, ABD ve Mısır'ın da katılımıyla düzenlenen toplantılarda yerleşim faaliyetlerini bir süreliğine durdurmayı kabul etmişti.

İsrail'in verdiği bu sözlere rağmen, 2023 yılında yerleşim faaliyetleri son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'teki hakimiyeti ve burada inşa ettiği Yahudi yerleşim birimleri uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.

Etiketler : israil doğu kudüs konut yahudi
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