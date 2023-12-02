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02 Aralık 2023 Cumartesi 17:59:00 - Güncelleme:02 Aralık 2023 Cumartesi 17:59:00

İspanyollar Filistin için sokaklara döküldü

Kaynak: AA

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İspanya'da meydanlar bir kez daha Filistin'e destek için doldu. Başkent Madrid'de Filistin bayrakları ile yürüyen kalabalık, "Boykot İsrail", "Katil İsrail", "Nehirden denize Filistin kazanacak", "Netanyahu hapise" ve "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Madrid, Barselona, Valensiya, Granada, Bilbao gibi İspanya'nın büyük kentleri başta olmak üzere ülke genelinde düzenlenen gösterilerde, İspanya ve Avrupa hükümetlerine "Ateşkes için İsrail'e baskı yapın, soykırımı durdurun" çağrısı yinelendi.

Başkent Madrid'de Filistin bayrakları ile yürüyen kalabalık, "Boykot İsrail", "Katil İsrail", "Nehirden denize Filistin kazanacak", "Netanyahu hapise" ve "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Birleşik Sol ve Podemos gibi İspanya'da koalisyon hükümetinin küçük ortağı olan Sumar İttifakı'nda bulunan bazı siyasi partiler ile işçi sendikaları da gösteriye destek verdi.

Başbakan Pedro Sanchez'in, İsrail'in Gazze'deki saldırıların, sivil ölümlerin uluslararası insan haklarını çiğnediğine ilişkin açıklamalarından sonra İsrail'in Madrid Büyükelçisini geri çağırmasıyla başlayan iki ülke arasındaki diplomatik krize atıfta bulunan göstericiler, İspanya hükümetinin "kalıcı ateşkes" sağlanana kadar İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesmesini istedi.

Madrid'deki Dışişleri Bakanlığı binası önünde son bulan yürüyüşün ardından okunan manifestoda, uluslararası topluma "Gazze'deki saldırıların, Filistinlilere kaşı ayrımcılığın ve insan hakları ihlallerinin durdurulması için eyleme geçmesi" çağrısı yapıldı.

Etiketler : İspanya İsrail Filistin eylem
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