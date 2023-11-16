İspanyalı öğrencilerden Gazze için ders bırakma eylemi

İspanyalı öğrencilerden Gazze için ders bırakma eylemi

İspanya'da Öğrenciler Sendikasının çağrısıyla, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana ikinci kez Filistin'e destek için ders bırakma eylemi yapılarak, gösteriler düzenlendi.

Ülke genelinde 40'a yakın kentte ders bırakan üniversite ve lise öğrencileri Madrid gibi büyük kentlerin merkezlerinde Filistin'e destek gösterisi yaptı.