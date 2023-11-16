16 Kasım 2023 Perşembe 16:45:00 - Güncelleme:16 Kasım 2023 Perşembe 16:45:00
İspanyalı öğrencilerden Gazze için ders bırakma eylemi
Kaynak: AA
ABONE OL
İşgalci İsrail'in Gazze katliamlarını protesto eden İspanyalı öğrenciler, Gazze'ye yönelik ablukanın başladığı 7 Ekim'den bu yana ikinci kez Filistin'e destek için ders bırakma eylemi düzenledi.
İspanya'da Öğrenciler Sendikasının çağrısıyla, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana ikinci kez Filistin'e destek için ders bırakma eylemi yapılarak, gösteriler düzenlendi.
Ülke genelinde 40'a yakın kentte ders bırakan üniversite ve lise öğrencileri Madrid gibi büyük kentlerin merkezlerinde Filistin'e destek gösterisi yaptı.
- Çin yeni nesil deniz gözlem uydusunu fırlattı
- Afrika Birliği'nden Sudan krizi toplantısı
- İspanyalı öğrencilerden Gazze için ders bırakma eylemi
- Azerbaycan'dan ABD'ye rest: Görüşmeye katılmayacağız
- Hizbullah, İsrail'e ait 4 askeri noktaya saldırı düzenledi
- İşgalci İsrail, Şifa Hastanesi bahçesini buldozerlerle kazmaya başladı