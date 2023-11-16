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İspanyalı öğrencilerden Gazze için ders bırakma eylemi
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16 Kasım 2023 Perşembe 16:45:00 - Güncelleme:16 Kasım 2023 Perşembe 16:45:00

İspanyalı öğrencilerden Gazze için ders bırakma eylemi

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail'in Gazze katliamlarını protesto eden İspanyalı öğrenciler, Gazze'ye yönelik ablukanın başladığı 7 Ekim'den bu yana ikinci kez Filistin'e destek için ders bırakma eylemi düzenledi.

İspanya'da Öğrenciler Sendikasının çağrısıyla, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana ikinci kez Filistin'e destek için ders bırakma eylemi yapılarak, gösteriler düzenlendi.

Ülke genelinde 40'a yakın kentte ders bırakan üniversite ve lise öğrencileri Madrid gibi büyük kentlerin merkezlerinde Filistin'e destek gösterisi yaptı.

Etiketler : İSPANYA FİLİSTİN ÖĞRENCİ EYLEM
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