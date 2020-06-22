  • BIST
    115190
  • Dolar
    6,8471
  • Euro
    7,7111
  • Altın
    386,4730
İstanbul
18 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca günün koronavirüs tablosunu paylaştı
Rekor uyuşturucu davasında sanıklara ceza yağdı!
Meksika'da polislere silahlı saldırı: 6 ölü, 5 yaralı
İspanya'da son haftada Kovid-19 nedeniyle 21 kişi öldü
Galatasaray maçı sonrası Okan Kocuk'un babası, Alper Ulusoy'a kızıp lastik yaktı!
Trump: Maduro ile yalnızca iktidardan barışçıl bir şekilde ayrılması için görüşürüm
Oğlunun Esed'in cezaevinde işkenceden öldüğünü öğrenen baba kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
MSB'den Pençe-Kaplan Operasyonu ile ilgili yeni görüntüler
ABD Libya'da çatışmanın tırmandırılmasına şiddetle karşı çıkıyor
Ankara'da yarın kuvvetli sağanak bekleniyor
Hindistan'da aşırı yükü kaldıramayan köprü çöktü: 2 yaralı
Bursa'da sel felaketi! Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar
Azerbaycan Türkiye'den SİHA alacak
İstanbul'da maske denetimi yapıldı
Azerbaycan Türkiye'den SİHA alacak
İnegöl'de maske takmayan 14 kişiye para cezası
Fransa'da normalleşme sürecinde son aşamaya geçildi
YKS'ye girecek öğrencilere uyarı: Son gün çalışmayın
'Türkiye karışında bölündüler' dedi ve ekledi: Kimse askeri bir çatışma tehlikesini göze alamaz!
TBB Başkanı Feyzioğlu: Türkiye Barolar Birliğinin seçtiği yöntem yürümek değil
Ödüllü ve prestijli filmler TRT 2'de izleyiciyle buluşuyor
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 122 bin 259'a yükseldi
Kurban pazarlığında 'sopalı' dönem
AK Parti Sözcüsü Çelik: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı İzmir'imizi sürekli zararlı gündemlerin iç ...
22 Haziran 2020 Pazartesi 19:33:00 - Güncelleme:22 Haziran 2020 Pazartesi 19:33:00

İspanya'da son haftada Kovid-19 nedeniyle 21 kişi öldü

ABONE OL

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son bir haftada 21 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kovid-19'da geçmişe dönük verileri revize etmeyi sürdüren, sadece haftalık ölü ve günlük vaka rakamlarını paylaşan Bakanlık, dün 28 bin 323 olarak verdiği toplam ölü sayısını bugün bir artırarak 28 bin 324 olarak güncelledi.

Açıklanan rakamlarda son 7 günde 21 olan Kovid-19 kaynaklı ölümlerin çoğunluğu Madrid (8) ve Castilla y Leon (6) özerk yönetimlerinde görüldü.

Ayrıca PCR testlerine göre son 24 saatte 125 artan vaka sayısının, toplamda 246 bin 504'e yükseldiği bilgisi verildi.

İKİNCİ DALGA GÖRÜLEN YERLERDE TEDBİRLER ARTIRILDI

Öte yandan Kovid-19'a karşı mücadelede ülke genelinde "yeni normal" süreci başlasa da salgında ikinci dalga görülen yerlerde tedbirler tekrar artırıldı.

Ülkenin doğusundaki Aragon özerk bölgesinin Huesca kentindeki üç küçük yerleşim yerinde Kovid-19 vakalarında ikinci dalganın tespit edildiği açıklandı.

Bu zamana kadar ikinci dalga görülen 36 yerde kontrolün sağlandığını söyleyen Sağlık Bakanı Salvador İlla, şu andaki en büyük endişesinin Aragon'daki vakalar olduğunu kaydetti.

Buralarda restoranların yüzde 50 (yeni normallikte yüzde 75), havuzların üçte bir (yeni normallikte yarı yarıya) kapasiteye geri döndüğü, serbest dolaşımın mecbur olmadıkça yapılmamasının tavsiye edildiği bildirildi.

Ayrıca güneydoğudaki Murcia bölgesinde, Bolivya'dan gelen 3 kişide çıkan Kovid-19'un şimdiye kadar 16 kişiye bulaştığının tespit edildiği, 60 kadar kişinin de tedbir için karantinaya alındığı açıklandı.

Barselona'da ise sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı ve kalabalığın tespit edildiği 6 plajın pazar günü öğleden sonra yerel güvenlik yetkilileri tarafından kapatıldığı açıklandı.

Plajlara kalabalıkları tespit eden sensörler yerleştiren Barselona Belediyesi, yüzde 60'a kadar doluluk oranına müsaade ederken, bunun üzerine çıkılması halinde müdahale ediyor.

PORTEKİZ'DEKİ DURUM

Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin 1534'e çıktığını açıkladı.

Son 24 saatte 259 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, Kovid-19 bulaşanların sayısının 39 bin 392 olduğu bildirildi.

Kovid-19 hastalarında iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 548 olarak verildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER