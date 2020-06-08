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08 Haziran 2020 Pazartesi 19:06:00 - Güncelleme:08 Haziran 2020 Pazartesi 19:06:00

İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan ölüm rapor edilmedi

Kaynak: AA

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İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte ölüm görülmediğini açıkladı.

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Son 24 saatte Kovid-19'dan yeni ölüm rapor edilmediği, hayatını kaybedenlerin sayısının 27 bin 136'da kaldığı açıklanırken, haftalık ölüm sayısının ise 56 olduğu kaydedildi.

Öte yandan son 24 saatte yeni vaka sayısının 48 olduğu ve toplam vaka sayısının 241 bin 717'ye yükseldiği bilgisi verildi.

EKONOMİ TAHMİNLERİ OLUMSUZ YÖNDE REVİZE EDİLDİ

Bu arada 4 Mayıs'ta başlayan ve dört aşamalı olan kademeli normalleşme süreci kapsamında bugünden itibaren ülke nüfusunun yüzde 53'ü son aşamaya geçerken, yüzde 47'lük bölüm de üçüncü aşamada bulunuyor.

Olağanüstü halin 21 Haziran'a kadar devam edeceği İspanya'da normalleşme adımlarına rağmen ekonomik görünüm ile ilgili olumsuz haberler gelmeye devam etti.

İspanya Merkez Bankası, 2020 sonunda ekonomik daralmanın yüzde 15,1'e, işsizlik oranının da yüzde 23,6'ya (2019'da yüzde 14,1) kadar çıkabileceği öngörüsünde bulundu.

PORTEKİZ

Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin toplam sayısının 1485'e çıktığını açıkladı.

Ülkede son 24 saatte 192 yeni vaka tespit edildiği ve şimdiye kadar Kovid-19 bulaşanların sayısının 34 bin 885'e çıktığı bildirildi.

Kovid-19 hastalarından 22 binden fazlasının iyileştiği, mevcut durumda 55'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 12 bin kişinin tedavisine devam edildiği bilgisi paylaşıldı.

Portekiz, 15 Haziran'dan itibaren havalimanlarını yurt dışı uçuşlarına açacak.

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