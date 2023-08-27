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27 Ağustos 2023 Pazar 16:59:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2023 Pazar 16:59:00

İspanya'da şiddetli yağış yaralanmalara neden oldu

Kaynak: AA

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İspanya'da şiddetli rüzgar ve sağanak, yaralanmalara ve maddi hasara neden oldu.

Ülkenin doğusundaki Balear Adaları, Katalonya ve Valensiya bölgelerinde şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oldu.

Balear Adaları'ndan İbiza ve Mayorka'da şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağacın devrildiğini, ikisi çocuk üç kişinin yaralandığını bildiren yetkililer, hava ve deniz ulaşımını olumsuz etkileyen kötü hava şartlarından dolayı 45 uçuşun iptal edildiğini ya da uçakların başka yerlere yönlendirildiğini kaydetti.

Ayrıca Balear Adaları Liman Müdürlüğü, Palma de Mayorka Limanı'ndaki büyük bir yolcu gemisinin palamarlarının rüzgarın etkisiyle koptuğunu ve geminin demirli bir petrol tankerine çarptığını duyurdu.

Diğer yandan kuraklık sorununun en çok yaşandığı bölgelerden biri olan Katalonya'da da metrekareye 100 litreden fazla yağış düştüğü bilgisi verildi.

İspanya'da hafta başında 45 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı 25 Ağustos'tan itibaren azalmaya başlayarak bazı yerlerde bir günde 12 derece düştü.

Etiketler : ispanya hava şiddetli yağış
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