VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Bayraktar, İsrailli mevkidaşı ile görüştü
Yoğun ilgi gören TEKNOFEST Ankara sona erdi
Antalya'da saferi aracı kazası: 2 turist öldü, 17 yaralı
AFAD: Sağanağın etkili olduğu tüm illerden 620 ihbar alındı
İstanbul Sultangazi'de çıkan yangın kontrol altına alındı
Paşinyan'dan Karabağ'a ilişkin Rusya itirafı: "Stratejik bir hataydı”
03 Eylül 2023 Pazar 18:10:00 - Güncelleme:03 Eylül 2023 Pazar 18:10:00

İspanya'da şiddetli yağış nedeniyle "kırmızı alarma" geçildi

Kaynak: AA

ABONE OL

İspanya'nın özellikle orta ve doğu bölgelerini etkisi altına alan şiddeti yağış yaşamı felç etti

Başkent Madrid ve Toledo kentlerinde "kırmızı alarma" geçilirken, çok sayıda tren seferi iptal edildi ve bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Rekor oranda yağışın beklendiği Madrid'de yerel yönetim, vatandaşların cep telefonlarına mesaj göndererek, şiddetli yağıştan dolayı mecbur kalmadıkça arabalarını kullanmamalarını ve evde kalmalarını istedi.

Castilla La Mancha, Valensiya ve Katalonya bölgelerinde de yağış ve şiddetli rüzgarın etkisiyle bazı ev ve iş yerlerini su basarken, ağaçlar devrildi.

Diğer yandan metrekareye 100 litreden fazla yağışın düştüğü Huesca kentinde 31 ve 34 yaşlarında iki dağcının hayatını kaybettiği açıklandı. Jandarma yetkilileri henüz resmilik kazanmasa da bu kişilerin ölüm nedenlerinin kötü hava şartları olduğunun sanıldığını duyurdu.

Ayrıca La Liga'nın 3. haftasında bu akşam oynanması gereken Atletico Madrid-Sevilla maçı da ertelendi.

Etiketler : İSPANYA YAĞIŞ SEL
Eşlik haklarımdan vazgeçtim

Eşlik haklarımdan vazgeçtim
Bu sıradan bir oyun değil!

Bu sıradan bir oyun değil!
Sevgilisinin adı kolunda

Sevgilisinin adı kolunda
Kumar için takılarımı bozdurdu

Kumar için takılarımı bozdurdu
Oyunculuğa yeşil ışık yaktı

Oyunculuğa yeşil ışık yaktı
Yeşilçam'dan bir yıldız daha eksildi

Yeşilçam'dan bir yıldız daha eksildi
Futbolculuktan otelciliğe

Futbolculuktan otelciliğe
'Şarkılarımı yazmasam albüm yapmazdım'

'Şarkılarımı yazmasam albüm yapmazdım'
Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine

Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX