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04 Haziran 2020 Perşembe 00:13:00 - Güncelleme:04 Haziran 2020 Perşembe 00:13:00

İspanya'da OHAL 21 Haziran'a kadar uzatıldı

Kaynak: AA

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İspanya'da, yeni tip koronavirüs (KOVID-19) salgınından dolayı 14 Mart'tan bu yana uygulanan olağanüstü hal (OHAL), 21 Haziran'a kadar uzatıldı.

Sol koalisyon hükümeti tarafından getirilen, 7 Haziran'da süresi dolacak OHAL'in 21 Haziran'a kadar uzatılmasıyla ilgili tezkere, 350 sandalyeli mecliste 155 hayır ve 18 çekimser oya karşılık 177 oyla kabul edildi.

KOVID-19 önlemleri kapsamında genel kurul salonunda 46 milletvekili bulunurken, diğerleri ise evlerinden dijital sistemle oy kullandı.

OHAL 6'NCI KEZ UZATILDI

Salgının başlamasından bu yana OHAL 6'ncı kez uzatılırken, Başbakan Pedro Sanchez, bunun son olduğunu duyurdu.

Muhalefetteki sağ görüşlü partilerden gelen sert eleştirilere rağmen OHAL'in uzatılmasını sağlayacak meclis çoğunluğunu bulmayı başaran Sanchez, "COVID-19'da en kötüsü geride kaldı. Kazanma inancı, sosyal disiplin ve çabayla salgın aşılabilir." dedi.

Salgına karşı aşı bulunana kadar tedbiri elden bırakmamaları gerektiğini vurgulayan Pedro Sanchez, OHAL'in sona ermesiyle başlayacak yeni normallik sürecinde bazı önlemlerin devam etmesi için cuma günkü Bakanlar Kurulunda kanun hükmünde kararname çıkaracaklarını açıkladı.

27 BİN 128 KİŞİ KOVID-19 NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

KOVID-19 kaynaklı verileri revize etmeyi sürdüren Sağlık Bakanlığı, şimdiye kadar 27 bin 128 kişinin hayatını kaybettiğini ve toplamda 240 bin 326 vaka tespit edildiğini bildirdi.

KOVID-19'dan dolayı sınırların kapalı olduğu İspanya'da OHAL kapsamında kararlar merkezi hükümet tarafından alınırken, aynı zamanda serbest dolaşıma sınırlama getirilmesi, çocuk ve yaşlıların sadece belirli saatlerde sokağa çıkmalarına izin verilmesi gibi kararlar da uygulanıyor.

Hükümetin 4 Mayıs'tan bu yana uygulama başladığı, 4 aşamalı kademeli normalleşme sürecinde de 8 Haziran'dan itibaren ülke nüfusunun yüzde 60'ının 3'üncü, geri kalanının da 4'üncü aşamada olması öngörülüyor.

Bu ay sonu itibarıyla normalleşme sürecini ülke genelinde tamamlamayı planlayan hükümet, sonrasında COVID-19 ile mücadelede özerk yönetimlere siyasi yetkilerini yeniden verecek.

İspanya, 1 Temmuz itibarıyla kısıtlı ve bölgesel boyutta yabancı turist kabul etmeye başlayacak.

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