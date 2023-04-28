VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İspanya'da nisanda rekor kıran hava sıcaklıklarına karşı önlem alınıyor
AİHM, Güney Osetya Savaşı nedeniyle Rusya'yı Gürcistan'a tazminat ödemeye mahkum etti
Sudan ordusu, HDK'yi Türk tahliye uçağına saldırmakla suçladı
Ukrayna ordusunun tankları Donetsk cephesindeki zorlu arazi koşullarında görev yapıyor
Hollanda, güçlendirilen Afsluitdijk Bendi ile yükselen sularla mücadelesini sürdürüyor
Hayatın en güzel duygusu
28 Nisan 2023 Cuma 14:30:00 - Güncelleme:28 Nisan 2023 Cuma 14:30:00

İspanya'da nisanda rekor kıran hava sıcaklıklarına karşı önlem alınıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Kuraklık sorunuyla mücadele eden İspanya'da yerel yönetimler, mevsim normallerinin üzerinde seyrederek rekor kıran hava sıcaklıklarına karşı önlem almaya başladı.

Afrika'dan gelen dalgayla sıcaklıkların mevsim normallerinin 10-15 derece üzerinde ölçüldüğü Akdeniz'in batısındaki İspanya'da istatistiki bilgilerin toplanmaya başlanmasından bu yana en sıcak nisan ayı yaşandı.

Ülkenin güneyinde yer alan Endülüs bölgesindeki Kurtuba kentinde bulunan havaalanında hava sıcaklığı 27 Nisan'da 38,7 dereceye ulaştı. Bu, şimdiye kadar nisan aylarında tespit edilen en sıcak gün olarak kayıtlara geçti.

İspanya'da normal şartlarda yaz aylarında uygulanan önlemler de erken başlayan yüksek sıcaklıkların etkisiyle öne alındı.

Başta güneydeki Endülüs, Extremadura, Murcia gibi bölgeler olmak üzere çok sayıda yerel yönetim, yaşlıların ve solunum rahatsızlığı bulunan hastaların öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları, gölgede kalınması, bol sıvı tüketilmesi, şapka takılması, güneş kremi kullanılması veya aşırı yemekten kaçınılması gibi uyarılara şimdiden başladı.

Başkent Madrid'de normalde haziran ayı başında hizmete giren kamusal havuzların 13 Mayıs'tan itibaren, nehir kıyısındaki plajın da bu hafta halka açılacağı, sivil yardım ekiplerince sokakta özellikle yaşlılara su dağıtılacağı duyuruldu.

Ayrıca Katalonya ve Valensiya gibi bazı özerk yönetimlerde de yaşlılara yönelik yaz aylarındaki önlemlerin öne çekildiği bildirildi.

Kuraklık sorunu

Tarihinin en kurak ilkbaharlarından birini geçiren İspanya'da 130 günden fazla yağış düşmeyen çok sayıda bölge bulunuyor.

İspanya devlet televizyonu RTVE'nin kuraklıkla ilgili yayımladığı programda çiftçiler, "Kayıplarımız şimdiden yüzde 75'i buldu. Eğer yağmur yazmazsa tüm ürünümüzü kaybedeceğiz." dedi.

Çiftçiler ve Çiftlik Sahipleri Örgütleri Konfederasyonu (COAG), "İlkbahar ve kış aylarında yağış eksikliği, son haftalardaki yüksek sıcaklıklarla daha da kötüleşti. Özellikle Endülüs, Extremadura, Castilla La Mancha, Murcia ve Aragon gibi en kurak bölgelerde tarımsal alanda yapılan işler ve yatırımlar büyük ölçüde azaldı. Kayıplar, en az 3,5 milyon hektarlık tahıl alanına tekabül ediyor." açıklamasında bulundu.

Avrupa Merkez Bankasının yakın tarihte yayımladığı rapora göre, iklim değişikliğinden en fazla etkilenen ülkeler olarak Fransa ve İtalya ile birlikte gösterilen İspanya'da Mart 2023'te bir yıl öncesine oranla zeytinyağının yüzde 32, yumurtanın yüzde 25, ekmeğin yüzde 13, kuru yemişin yüzde 6,7 pahalandığı bilgisi paylaşılmıştı.

Mart ayından itibaren orman yangınlarıyla da mücadele eden İspanya'da şimdiye kadar 200 bin hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Etiketler : Afrika Avrupa Merkez Bankası COAG
Yeterince güzelim

Yeterince güzelim
Yüzümde hiç estetik yok

Yüzümde hiç estetik yok
Bir daha sakın tarlama girme!

Bir daha sakın tarlama girme!
Melisa Sözen en tehlikeli sahneyi paylaştı

Melisa Sözen en tehlikeli sahneyi paylaştı
Ben nereye Roco oraya

Ben nereye Roco oraya
Londra'da okul açtı

Londra'da okul açtı
4 ay sonra sahnede

4 ay sonra sahnede
Denizkızı Funda!

Denizkızı Funda!
Helallik istedi

Helallik istedi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX