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27 Ekim 2022 Perşembe 07:00:00 - Güncelleme:27 Ekim 2022 Perşembe 07:00:00

İspanya'da kuraklığa bağlı su sorunu büyüyor

Kaynak: AA

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İspanya'da kuraklığa bağlı olarak giderek büyüyen su sorunu nedeniyle Sevilya'dan sonra Tarragona kentinde de su kullanımına kısıtlama getirildi.

Kentteki su rezervinin yüzde 10'un altına düştüğünü açıklayan ülkenin doğusundaki Tarragona Belediyesi, 22.00 ila 06.00 saatlerinde uygulanmaya başlanan su kesintisinin, 19.00-07.00 aralığına kadar genişletildiğini duyurdu.

Kuraklıktan Tarragona'da meydanlardaki çeşmelerin tamamen boşaldığı, musluklardan tek damla bile su akmadığı belirtiliyor.

Evlerinde yarım gün su kesintisi olan Tarragona'da halk, duş alma, yemek yapma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta yaşadığı zorluklardan şikayetçi oluyor.

Sonbahara girilmesine rağmen beklenen yağışı henüz alamayan İspanya'nın güneyindeki Sevilya kentinde de ekim başında temel ihtiyaçlar dışında su kullanımına yasak getirilmişti.

Sevilya'da birçok mahalleye belirli aralıklarla su tankerleri gönderildiği, halkın bidonlara su doldurmak için sıra oluşturduğu görülüyor.

Son 30 yılın en kurak yılını geçiren İspanya genelinde baraj ve göletlerdeki su doluluk oranı yüzde 28,5 düzeyinde bulunuyor.

Kuraklık sorunu, zeytin ve üzüm üretimi başta olmak üzere tarım sektörünü de olumsuz etkiliyor.

Sevilya Pirinç Üreticileri Federasyonu, kuraklıktan dolayı İspanya'da çeltik ekiminde bu yıl yüzde 70'lik düşüş olacağını açıkladı.

Etiketler : ispanya kuraklık su sorunu
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