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05 Haziran 2020 Cuma 18:47:00 - Güncelleme:05 Haziran 2020 Cuma 18:47:00

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bin 134'e çıktı

Kaynak: AA

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İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 1 artışla 27 bin 134'e çıktığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayıları güncellendi.

Salgınla ilgili haftalık ölü sayısının 52 olduğu belirtilen açıklamada, Castilla y Leon (21), Asturias (10) ve Katalonya'nın (7) hayatını kaybedenlerin en fazla bulunduğu bölgeler olduğu bilgisi paylaşıldı.

PCR testlerine göre son 24 saatte yeni vaka sayısının 177 olduğu vurgulanan açıklamada, toplam vaka sayısının 240 bin 978'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 1 artışla 27 bin 134'e çıktığı bildirildi.

- KADEMELİ NORMALLEŞME SÜRECİ

Sağlık Bakanlığı, 4 Mayıs'ta başlayan ve 4 aşamadan oluşan kademeli normalleşme süreci kapsamında 8 Haziran'dan itibaren kentlere ve bölgelere göre yeni aşamaları açıkladı.

Buna göre, gelecek hafta başından itibaren ülke nüfusunun yüzde 52'si son aşamada, Madrid, Barselona gibi büyük kentlerin de aralarında bulunduğu yüzde 48'lik kesim de üçüncü aşamada olacak.

Barselona Belediyesi, 2'den 3. aşamaya geçişle plajda her 5 dakikalık yürüme mesafesine birer sensör yerleştirme ve doluluk oranının yüzde 80'in üzerindeki yerleri kapatma kararı aldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 21 Haziran'a kadar olağanüstü halin (OHAL) uygulandığı İspanya'da kademeli normalleşmenin ülke genelinde ay sonunda tamamlanması, 22 Haziran'da ülke içinde serbest ulaşıma izin verilmesi ve 1 Temmuz itibarıyla kısıtlı ve bölgesel yabancı turist kabul edilmesine başlanması öngörülüyor.

- İSPANYA VE İTALYA'DAN "AB SINIRLARININ KOORDİNELİ AÇILMASI" ÇAĞRISı

Bu arada Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında Kovid-19'dan en fazla etkilenen İtalya ve İspanya, turizmi canlandırmak için başlayan sınırların yeniden açılma sürecinin AB içinde ortak yürütülmesi çağrısında bulundu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Layen'e gönderdikleri ortak mektupla ilgili, Twitter hesabından şu mesajı yazdı:

"AB sınırlarındaki kısıtlamaların kaldırılması, şeffaflık ve ortak kriterlere dayanarak koordineli yürütülmelidir. Avrupa'da yeni normallik sürecinin güvenli olması için İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile AB Komisyonuna bir mektup gönderdim."

- PORTEKİZ'DEKİ DURUM

Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin toplam sayısının 1465'e çıktığını açıkladı.

Ülkede son 24 saatte 377 yeni vaka tespit edildiği ve şimdiye kadar Kovid-19 bulaşanların sayısının 33 bin 969'a çıktığı bildirildi.

Bu arada Portekiz Başbakanı Antonio Costa, basına yaptığı açıklamada, ülke sınırlarının ve havalimanlarındaki yurt dışı uçuşlarının 15 Haziran'dan itibaren yeniden açılacağını duyurdu.

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