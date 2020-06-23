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23 Haziran 2020 Salı 19:26:00 - Güncelleme:23 Haziran 2020 Salı 19:26:00

İspanya'da Koronavirüs'ten son bir haftada 14 kişi öldü

Kaynak: AA

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İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (KOVID-19) salgını nedeniyle son bir haftada 14 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

KOVID-19 salgınıyla ilgili geçmişe dönük verileri revize etmeyi sürdüren, sadece haftalık ölü ve günlük vaka rakamlarını paylaşan İspanya, dün 28 bin 324 olarak verdiği toplam ölü sayısını bugün bir artırarak 28 bin 325 olarak güncelledi.

Açıklanan rakamlarda, son 7 günde 14 olan KOVID-19 kaynaklı ölümlerin çoğunluğu Madrid ve Castilla y Leon özerk yönetimlerinde görüldü. Ayrıca PCR testlerine göre son 24 saatte 108 artan vaka sayısının, toplamda 246 bin 752'ye yükseldiği bilgisi verildi.

Bu arada İspanya hükümeti, 21 Haziran'da sona eren olağanüstü halin ardından özellikle salgında ikinci dalga görülen yerlerde önlemleri artırmaya başladı.

Hükümet yetkilileri, ikinci dalga görülen yerlerin çoğalması halinde buralarda serbest dolaşıma kısıtlama getirilmesi yönünde çalışma yapıldığını açıkladı.

Mevcut durumda ülkenin doğusundaki Aragon bölgesinin Huesca kentindeki üç yerleşim yerinde görülen ikinci dalgaya karşı ek tedbirler getirildi.

PORTEKİZ'DEKİ DURUM

Portekiz hükümeti ise KOVID-19 nedeniyle son 24 saatte 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin toplam sayısının 1540'a çıktığını açıkladı.

Son 24 saatte 345 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, KOVID-19 bulaşanların toplam sayısının 39 bin 737 olduğu bildirildi.

KOVID-19 hastalarında iyileşenlerin sayısının ise 25 bin 829 olduğu kaydedildi.

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