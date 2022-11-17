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17 Kasım 2022 Perşembe 16:02:00 - Güncelleme:17 Kasım 2022 Perşembe 16:02:00

İspanya'da demografik çöküş alarm veriyor

Kaynak: AA

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İspanya'da 2015'ten bu yana süregelen ölüm oranlarının doğumdan daha fazla olduğunu gösteren demografik istatistikler, ülkede alarm vermeye başladı.

İspanya İstatistik Enstitüsü (INE), 2021'de demografik düşüşün devam ettiğini, doğum sayısından 113 bin daha fazla ölüm olduğunu açıkladı.

Ülke nüfusundaki dengelerin hızlı değişime girdiği son 7 yılın sonunda İspanya'da her 10 belediyeden sadece 1'inde ölümden daha fazla doğum görüldü.

İstatistiklere göre, 2021'de ülkedeki 8 bin 131 belediyenin 7 bin 148'inde doğumdan daha fazla ölüm olduğu belirtildi.

Demografik çöküşün 2022'de de devam etmesi öngörülürken, eylüldeki doğum oranında rekor düşüş yaşandığı bilgisi verildi.

INE, Eylül 2022'deki doğumlarda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,94'lük düşüş olduğunu, 2017'de günlük ortalama 1118 olan doğum sayısının 2022'de 946'ya kadar gerilediğini bildirdi.

İspanya'nın özellikle iç, kırsal bölgelerindeki boşalan köyler sorununun başlıca nedeni buralardaki doğum oranlarında yaşanan sert düşüş olurken, doğumlardaki azalmanın artık orta ölçekli veya büyük şehirlerde de görüldüğüne işaret ediliyor.

Bu duruma en büyük örnekler, 2021 yılında Barcelona'da 16 bin 237 ölüm, 11 bin 975 doğum, Madrid'de 29 bin 383 ölüm, 25 bin 637 doğum, Valensiya'da ise 8 bin 264 ölüm ve 5 bin 642 doğum istatistikleri olarak veriliyor.

Her geçen yıl daha da yaşlanan İspanya nüfusunun (47 milyon) mevcut durumda dörtte biri 65 yaşın üzerinde bulunuyor.

Etiketler : ispanya demografi doğum oranı
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