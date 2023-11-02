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02 Kasım 2023 Perşembe 21:18:00 - Güncelleme:02 Kasım 2023 Perşembe 21:18:00

İspanya'da bir camiye saldırıda bulunan Neonazilere 2.5 yıl hapis

Kaynak: AA

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İspanya'nın doğusundaki Barselona kentinde 2017-2019 yılları arasında bir camiye belirli aralıklarla saldırıda bulunan Neonazi gruplara bağlı 14 sanığa verilen 1 ila 2,5 yıl hapis cezaları, 30 bin avro tazminat şartıyla ertelendi.

Ulusal Demokrasi (Democracia Nacional) ve Ulusal Cephe (Frente Nacional) adlı aşırı sağcı Neonazi gruplara bağlı 14 gencin 2017-2019 yılları arasında Barselona'nın Nou Barris Mahallesi'ndeki bir camiye belirli aralıklarla yaptığı saldırılarla ilgili dava sonuçlandı.

Barselona İl Mahkemesi'ndeki duruşmada, nefret suçlarına bakan savcılığın 14 sanık için talep ettiği 10 yıla kadar hapis cezası varılan anlaşmayla 1 ila 2,5 yıla düşürüldü.

Taraflar arasında varılan anlaşmayla da sanıkların Nou Barris Müslüman toplumuna toplamda 30 bin avro tazminat ödemesi karşılığında hapis cezaları tecil edildi.

Kollarında Nazi dövmeleriyle mahkemeye çıkan sanıklar, iki yıl boyunca sosyal medyadan tehdit ettikleri camiye saldırıda bulunmuş, duvarlarına İslamofobi içerikli grafitiler yapmıştı.

Etiketler : neonazi cami saldırı
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