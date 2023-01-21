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21 Ocak 2023 Cumartesi 18:00:00 - Güncelleme:21 Ocak 2023 Cumartesi 18:00:00

İspanya'da aşırı sağ, sol koalisyon hükümetine karşı gösteri yaptı

Kaynak: AA

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İspanya'da aşırı sağcı sivil toplum kuruluşlarının (STK) çağrısıyla başkent Madrid'de hükümet karşıtı geniş katılımlı gösteri düzenlendi.

Sivil İspanya Forumu, Özgürlük Vakfı ve Alternatif adlı STK'lerin öncülüğünde yapılan protesto gösterisine, ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP), aşırı sağcı Vox ve liberal görüşlü Vatandaşlar (C's) partileri de destek verdi.

Madrid'in merkezindeki Cibeles Meydanı'nı dolduran binlerce kişi, mecliste ayrılıkçı Katalan ve Bask siyasi partilerin dışarıdan desteğiyle azınlıkta iktidarda olan sol koalisyon hükümetin politikalarını eleştirerek "(Başbakan Pedro) Sanchez istifa" sloganları attı.

"Anayasa, demokrasi, İspanya için" ana temasıyla düzenlenen gösteride okunan manifestoda, hükümetin aldığı kararlarla son 3-4 ayda gerçekleşen hüküm giyen ayrılıkçı Katalan siyasetçilerin cezalarını azaltan yasal değişiklikler, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulundaki atamalar, İspanya Ulusal İstihbarat Teşkilatı ve EFE haber ajansının direktörlerinin görevden alınması ve Ulusal İstatistik Enstitüsü başkanının istifası gibi devletin üst kademelerindeki değişiklikler eleştirildi.

Gösteriye katılan Vox partisi lideri Santiago Abascal, basına yaptığı açıklamada, "Anayasayı çiğneyen, tarihimizin en kötü hükümeti ile karşı karşıyayız. Seçmenlere yalan söyleyen, anayasal düzenin ve milletin birliğinin tüm düşmanlarıyla karanlık anlaşmalar yapan bu hükümet, bir yandan İspanyolları hapse atarken diğer yandan tecavüzcüleri, teröristleri ve darbecileri serbest bırakarak anayasayı çiğnemektedir." diye konuştu.

Bu yıl 28 Mayıs'ta yerel seçimlerin yapılacağı İspanya'da kasım ayında da halkın genel seçimler için sandık başına gitmesi öngörülüyor.

Anketler, genel seçimlerde şu anda iktidarın büyük ortağı olan Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) 1. parti olarak çıkmasını ancak muhalefetteki PP'nin Vox ile koalisyon kurarak yeni hükümeti kurabilecek çoğunluğu yakalayabileceğini gösteriyor.

PSOE lideri ve Başbakan Sanchez, aşırı sağı "İspanyol toplumu ve demokrasisi için gerçek bir tehdit" olarak gösterip muhafazakar görüşlü diğer siyasi partilere "aşırı sağı iktidara getirecek ortaklıklar yapmaması" çağrısında bulunuyor.

İspanya'da mevcut durumda Castilla ve Leon özerk yönetiminde PP-Vox koalisyonu iktidarda bulunurken burada Vox'un getirdiği; kürtajın sınırlanmasına yönelik öneri ülke iç siyasetinde ciddi tartışmalar yaratıyor.

Etiketler : ispanya hükümet koalisyon gösteri
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