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14 Haziran 2020 Pazar 13:51:00 - Güncelleme:14 Haziran 2020 Pazar 13:51:00

İspanya Schengen ülkelerine sınırlarını 21 Haziran'da açacak

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Kovid-19 salgınının en yoğun görüldüğü ülkelerden İspanya'da hükümet, Schengen ülkelerine sınırların açılması için daha önce 1 Temmuz olarak açıkladığı tarihi 21 Haziran'a çekti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkedeki 17 özerk yönetim hükümeti başkanıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili gelişmeleri değerlendirdiği haftalık toplantısını video konferans aracılığıyla gerçekleştirdi.

İspanyol basınında yer alan bilgilerde, Sanchez'in toplantı sırasında, Portekiz hariç diğer tüm Schengen ülkelerine sınırların 21 Haziran'da açılacağını söylediği bildirildi.

İspanya-Portekiz sınırının da Portekiz'den Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa ve Başbakan Antonio Costa, İspanya tarafından da Kral 6. Felipe ile Başbakan Sanchez'in katılımıyla düzenlenecek törenle 1 Temmuz'da açılacağı belirtildi.

Kovid-19'da kademeli normalleşme sürecini tamamlayan, ülkedeki tek bölge olan kuzeydeki Galisya'nın Portekiz ile olan kara sınırının 15 Haziran'da açılacağı daha önceden duyurulmuştu.

Diğer yandan Başbakan Sanchez'in, 1 Temmuz'da üçüncü ülkelere sınırların açılıp uçuşların başlatılmasında ise Kovid-19 salgınının gelişimi ve karşılıklılık ilkesinin esas alınacağını aktardığı kaydedildi.

Avrupa'da birçok ülke, sınırlarını 15 Haziran'dan itibaren Schengen ülkelerine ve bazı üçüncü ülkelere açacağını duyururken, İspanyol hükümeti bu zamana kadar açıklamalarında sınırların açılması için 1 Temmuz tarihini vermişti.

Hükümet ayrıca Kovid-19'dan dolayı İspanya'ya gelen turistlere uygulanan 14 günlük karantina zorunluluğunun, olağanüstü halin sona ereceği 21 Haziran'dan itibaren kaldırılmasına karar verdi.

Öte yandan Sağlık Bakanı Salvador İlla da katıldığı bir video konferansta "Virüs aramızda olmaya devam ediyor. Aşı veya bir tedavi yöntemi bulmadıkça virüsü tamamen yenilgiye uğratmamız söz konusu olmayacaktır. O zamana kadar da bireysel sorumluluk ve temkini elden bırakmamak büyük önem arz etmektedir." dedi.

Avrupa'da İngiltere'nin ardından, 243 binden fazla Kovid-19 teşhisi konulan hastayla en çok vakanın görüldüğü ikinci ülke İspanya'da, şimdiye kadar 27 bin 136 kişi salgından hayatını kaybetti.

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