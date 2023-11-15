İspanya meclisinde tansiyon yükseldi: Aşırı sağcı lider, Başbakanı "diktatörlükle" suçladı

İspanya'da Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri ve mevcut Başbakan Pedro Sanchez'in azınlık sol koalisyon hükümeti kurmak için Meclis'ten istediği güvenoyu oturumu, aşırı sağcı Vox partisi ile sosyalistleri karşı karşıya getirdi.

Mecliste üçüncü büyük siyasi parti konumunda bulunan Vox partisinin lideri Santiago Abascal, güvenoyu oturumunda yaptığı konuşmada, Sanchez'i "diktatörlükle ve darbe yapmakla" suçladı.

"Yasal gibi görünen Hitler, Hugo Chavez, Nicolas Maduro gibi hain kişilikler de aynı sizin gibi seçimle iktidara geldi. Bu tarihtir. Sizi anlıyorum, rahatsız olabilirsiniz ama Hitler de seçimle geldi ancak sonrasında demokrasiyi tasfiye etti." diyen Abascal, PSOE lideri Sanchez'in ayrılıkçı Katalanlara af getirilmesini içeren yasa tasarısıyla "darbe yaptığını" savundu.

Abascal, Meclis Başkanı Francina Armengol tarafından İspanya'nın diktatörlükten çok acı çeken bir tarihten geldiğinin ve mevcut parlamentonun tüm üyelerinin demokratik ve meşru olduğunun hatırlatılmasının ardından, "Sözlerinizi geri almazsanız ben yetkimi kullanarak bunları meclis tutanağından çıkaracağım." uyarısına rağmen, "ifade özgürlüğünün" kısıtlanmaya çalışıldığını savunup, sözlerini geri almadı.

Vox lideri, konuşmasının ardından PSOE lideri ve Başbakan Sanchez'in cevabını beklemeden diğer 32 milletvekili ile Genel Kurul salonunu terk etti.

Sanchez, Abascal'ın konuşmasına cevap vermezken PSOE Sözcüsü Patxi Lopez, Vox liderinin sözlerinin "nefreti kışkırtmaktan başka bir şey olmadığını" söyledi.

Diğer yandan Meclis'te en fazla milletvekiline sahip sağ görüşlü Halk Partisinin (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo ile Sanchez arasındaki tartışmalar da oldukça sert geçti.

Sanchez'i seçim öncesi "anayasaya aykırı" ifadesini kullandığı ayrılıkçı Katalanlara affı seçim sonrasında getirmek istemesinden dolayı "siyasi yolsuzluk yapmak" ve "İspanyolları satmakla" suçlayan PP lideri, "Tarih, ayrılıkçılarla yaptığınız anlaşmalardan dolayı sizi affetmeyecek." diye konuştu.

PSOE lideri ise İspanya'nın uzlaşmaya, birlikte yaşama ihtiyacı olduğunu, Katalonya'daki bağımsızlık yanlıları için çıkarılacak affın bir gereksinim ve demokratik bir adım olacağını, PP'nin aşırı sağın gölgesinde kaldığından iktidara gelemediğini savundu.

İspanya'da 23 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerin ardından PSOE ve Sumar partileri arasında azınlık sol koalisyon hükümeti kurmak isteyen Sanchez'in yarın yapılacak oylamada 350 sandalyeli Meclis'te 179 milletvekilinin oyuyla güvenoyunu alacağına kesin gözüyle bakılıyor.

PSOE (121) ve Sumar'ın (31) toplam 152 milletvekili bulunurken, dışarıdan Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) ve Katalonya için Birlik'ten (Junts) 7'şer, EH Bildu'dan 6, Bask Milliyetçi Partisinden (PNV) 5, Galiçya Milliyetçi Blok'tan (BNG) ve Kanarya Koalisyonundan (CC) birer milletvekili "evet" oyu kullanacaklarını açıklamıştı.