VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Karagöz, hayatını kaybetti
Kişinev Havalimanı'nda, bir kişinin silahla açtığı ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçleri, 6 militanı etkisiz hale getirdi
Amerikan Yüksek Mahkemesi, Biden'ın 430 milyar dolarlık affını anayasaya aykırı buldu
İspanya, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki genişleme politikasını reddetti
İmamoğlu'nun Osmanlı ve 2. Abdülhamid hazımsızlığı! 125 yıllık markayı değiştirdi
30 Haziran 2023 Cuma 20:49:00 - Güncelleme:30 Haziran 2023 Cuma 20:49:00

İspanya, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki genişleme politikasını reddetti

Kaynak: AA

ABONE OL

İspanya Hükümeti, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşim genişletme politikasını reddettiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yapılan yazılı açıklamada, "İspanya Hükümeti, Batı Şeria'da işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşim birimlerine yönelik bu hafta onaylanan önlemleri reddediyor ve yerleşimciler tarafından uygulanan şiddeti kınıyor." denildi.

Açıklamada, İsrail'in "işgal topraklarında uluslararası hukuka aykırı yerleşimler yaptığı" belirtilerek, "Bu barışın önünde bir engel teşkil etmekte ve Filistinlilerin ve İsraillilerin meşru ulusal emellerine verilebilecek tek yanıt olan iki devletli çözüme ulaşmayı zorlaştırmaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinden sorumlu İsrail ordusuna bağlı Sivil İşleri İdaresi Yüksek Planlama Konseyi, hafta başında, ülke kanunlarına göre bile yasa dışı kabul edilen 3 kaçak yerleşim yerinin geriye dönük yasallaştırılması da dahil olmak üzere, yaklaşık 5 bin 700 yeni konut inşasını onaylamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yaklaşık 300 yasa dışı ve kaçak yerleşim biriminde, 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

Etiketler : İsrail işgali Filistin toprakları İspanya
Ustaları andı

Ustaları andı
Nostaljik sahne

Nostaljik sahne
Eylülde düğün var

Eylülde düğün var
Önce İstanbul sonra Prag

Önce İstanbul sonra Prag
Konser sezonunu açtı

Konser sezonunu açtı
Eşiyle kamera karşısında

Eşiyle kamera karşısında
Nişanladılar

Nişanladılar
Mahkemenin yolunu tuttu: Kötü yorumlara suç duyurusu

Mahkemenin yolunu tuttu: Kötü yorumlara suç duyurusu
Güneş alerjisi oldu

Güneş alerjisi oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX