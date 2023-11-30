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30 Kasım 2023 Perşembe 18:15:00 - Güncelleme:30 Kasım 2023 Perşembe 18:15:00

İspanya Başbakanı'nın sözlerinden rahatsız olan İşgalci İsrail Madrid'deki büyükelçisini geri çağırıyor

Kaynak: AA

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İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in İsrail'in sistematik bir şekilde Filistin topraklarını işgal ettiğine yönelik açıklamalarının ardından ülkesinin Madrid'deki büyükelçisini geri çağırma kararı aldığını bildirdi.

Bakan Cohen, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İspanya Başbakanı Sanchez'e yüklendi.

Ülkesinin "uluslararası hukuka göre davrandığını" iddia eden Cohen, İsrail'in Madrid Büyükelçisi'ni istişarelerde bulunmak üzere geri çağırma kararı aldığını belirtti.

Cohen, "Hamas'ı ortadan kaldırıp İsrailli esirlerin tamamı serbest bırakılıncaya kadar" Gazze'ye yönelik saldırılara devam edeceklerini kaydetti.

NETANYAHU'DAN İSPANYOL BÜYÜKELÇİNİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA ÇAĞRILMASI TALİMATI

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da, Sanchez'in sözleri nedeniyle İspanya'nın Tel Aviv Büyükelçisi'nin Batı Kudüs'teki Dışişleri Bakanlığına çağrılması talimatı verdi.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Sanchez'in açıklamalarına tepki olarak İspanyol büyükelçinin Bakanlığa çağırılmasını istediği belirtildi.

İspanya Başbakanı Sanchez, devlet televizyonu RTVE'ye verdiği demeçte, "İsrail'in sistematik bir şekilde Filistin'in topraklarını, Batı Şeria'yı işgal ettiğini gördük. Şimdi de Gazze'de olanları görüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına atıfta bulunan Sanchez, "İzlediğimiz görüntüler ve özellikle kız, erkek çocukların ölümleri, İsrail tarafından uluslararası insan haklarının yerine getirilmesinde açıkçası bende şüphe uyandırıyor." demişti.

Etiketler : İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen Filistin İşgali İSPANYA
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