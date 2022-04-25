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25 Nisan 2022 Pazartesi 21:52:00 - Güncelleme:25 Nisan 2022 Pazartesi 21:52:00

İspanya 5 Rus oligarkın 3 yat, 23 mülk ve 12 banka hesabına el koydu

Kaynak: AA

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İspanya'da, Ukrayna-Rusya savaşının başlamasından bu yana Rus oligarklara uygulanan yaptırımlar kapsamında 3 yata, 23 mülke ve 12 banka hesabına geçici el konulduğu duyuruldu.

İspanyol hükümetinde Başbakanlık direktörü Oscar Lopez, meclise sunduğu Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde Rus oligarklara uygulanan yaptırımlarla ilgili de bilgi verdi.

Lopez, Ukrayna-Rusya savaşının başlamasından bu yana yaptırım uygulanacak Rus oligarklar listesinde bulunan 5 kişinin bankadaki 12 yatırım ve kişisel hesabına, 3 lüks yata ve 23 mülke geçici olarak el konulduğu bilgisini paylaştı.

SAVAŞIN BAŞINDAN BU YANA 130 BİN UKRAYNALI GELDİ

Hükümet temsilcisi, aynı zamanda savaşın başından bu yana İspanya'ya gelen Ukraynalıların sayısının 130 bini bulduğunu, bunlardan 15 bin 400'ünün çocuk olduğunu, 72 bininin de geçici koruma talep ettiğini duyurdu.

Etiketler : İspanyol hükümeti Savaş Ukrayna
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