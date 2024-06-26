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26 Haziran 2024 Çarşamba 07:02:00 - Güncelleme:26 Haziran 2024 Çarşamba 07:02:00

İşlem tıp tarihine geçti... Ameliyatta yeni böbreğiyle tanıştı

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Amerika'da organ nakli sırasında uyutulmayan John Nicholas'a, yeni böbreği gösterildi. İşlem tıp tarihine geçti.

ABD'nin Chicago kentinde, böbrek nakli yapılan John Nicholas (28), işlem sırasında uyanık tutuldu ve nakledilecek böbreği kendi gözleriyle görme şansı yakaladı. Nicholas, nakilden sadece 24 saat sonra hastaneden çıktığını ve hiç acı hissetmediğini söyledi. Doktorlar bu kritik ameliyat için genel anestezi yerine, sezaryen için verilene benzer bir spinal anestezi iğnesi kullanmayı tercih etti.

Cerrah Dr. Satish Nadig, Nicholas'ı uyanık tutarak ameliyatı ayakta tedavi prosedürü gibi yapabildiklerini söyledi. Aynı zamanda hastanenin nakil merkezi müdürü olan Nadig, "Umudumuz, uyanık böbrek naklinin genel anestezinin bazı risklerini azaltırken hastanın hastanede kalış süresini de kısaltmasıdır" dedi. Dr. Vicente Garcia Tomas, işlemi 'basit' olarak nitelendirdi.

Operasyonu 'havalı' nitelendiren Nicholas'a arkadaşı Pat Wise böbreğini bağışladı.

Etiketler : abd ameliyat böbrek
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