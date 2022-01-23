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23 Ocak 2022 Pazar 09:41:00 - Güncelleme:23 Ocak 2022 Pazar 09:41:00

İslamofobi sınır tanımıyor... Müslüman bakan inancından ötürü görevden alındı

Kaynak: AA

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İngiltere'de Muhafazakar Partili Nusrat Ghani, bakanlık görevinden alındı. Ghani, Müslüman olmasının meslektaşlarını rahatsız ettiği için görevinden alındığını söyledi.

Ghani, The Sunday Times gazetesine Şubat 2020'de havacılık ve denizcilik ulaşımından sorumlu devlet bakanlığı görevinden alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Başbakanlıktaki bir toplantıda kendisine parti grubu liderlerinden birinin "Müslüman olmasının bir mesele olarak gündeme getirildiğini" söylediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kabine değişikliği sonrası parti grubu liderleriyle yapılan toplantıda beni kovma kararının arkasındaki düşüncenin ne ve değişiklikle ilgili 10 Numara'da (Başbakanlık) ismim geçtiğinde ruh halinin nasıl olduğunu sordum. Başbakanlıktaki kabine değişikliği toplantısında Müslümanlığımın bir mesele olarak gündeme getirildiği, Müslüman kadın bakan konumumun meslektaşlarımı rahatsız ettiği ve partiyi İslamofobi iddialarına karşı yeterince savunmadığım için sadık olmadığıma dair endişeler olduğu söylendi."

"Kendisini aşağılanmış ve güçsüz hissettiğini" belirten Ghani, konuyu gündeme getirmeye devam etmesi durumunda "meslektaşları tarafından dışlanacağı" ve "kariyeri ile itibarının yok edileceği" konusunda uyarıldığını, bunun üzerine sessiz kaldığını iddia etti.

O zamandan beri milletvekili olmaya devam etmek isteyip istemediğini düşündüğünü kaydeden Ghani, "Bunun partiye olan inancımı sarsmadığını iddia etmeyeceğim." ifadesini kullandı.

Ghani'ni açıklamaları, Başbakan Boris Johnson karşıtı vekillere bakanlar ve danışmanlar tarafından şantaj yapıldığı iddiasının ardından geldi.

Başbakanlıkta Kovid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği partiler nedeniyle Johnson'ı ilk eleştiren Muhafazakar milletvekili arasında yer alan William Wragg, 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada, milletvekillerinin seçim bölgelerinden devlet fonlarının geri çekilmekle tehdit edildiğini söylemişti.

Avam Kamarası Standartlar Komitesinin İşçi Partili Başkanı Chris Bryant ise iktidar partisi grup liderleri tarafından tehdit edildiğini öne süren "yaklaşık bir düzine" Muhafazakarla konuştuğunu belirtmişti.

Ghani, Theresa May'in başbakanlığı döneminde Ocak 2018'de bakanlık görevine getirilmiş, Johnson'ın 12 Aralık 2019 seçimlerinde tek başına iktidara gelmesinden birkaç ay sonra da kabine dışı kalmıştı.

Etiketler : BAKAN MÜSLÜMAN İSLAMOFOBİ Chris Bryant
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