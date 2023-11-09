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09 Kasım 2023 Perşembe 20:56:00 - Güncelleme:09 Kasım 2023 Perşembe 20:56:00

İslami Cihat Örgütü, 2 İsrailli rehineyi serbest bırakacak

Kaynak: AA

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Filistin İslami Cihat Örgütü, İsrailli 2 rehinenin serbest bırakılacağını açıkladı

Filistin İslami Cihat Örgütü, İsrailli 2 rehinenin görüntülerini yayınlayarak, saha koşulları izin verirse 2 rehinenin serbest bırakılacağını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Filistin İslami Cihat Örgütü, İsrailli 2 rehinenin görüntülerini yayınladı. Örgüt tarafından yapılan açıklamada, saha koşulları izin verirse rehinelerin serbest bırakılacağı belirtilerek, rehinelerin insani nedenlerden dolayı serbest bırakılacağı aktarıldı.

Görüntülerde, tekerlekli sandalyede yaşlı bir kadın ve bir çocuk yer alırken, her iki rehinede kendilerine iyi davranıldığını söyleyerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu eleştirdi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, rehinelerin 7 Ekim'de Kibbutz Nir Oz'dan kaçırılan 77 yaşındaki Hannah Katzir ve 12 yaşındaki Yagil Yaakov olduğu belirtildi.

Etiketler : FİLİSTİN İSLAMİ CİHAT ESİR SERBEST BIRAKMA
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