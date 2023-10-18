İslami Cihad, "Gazze'deki hastaneyi bombaladıkları" yönündeki İsrail iddialarını yalanladı
Kaynak: AA
İslami Cihad Hareketi, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombaladıkları yönündeki İsrail iddialarını yalanlayarak, bunun "asılsız olduğunu" belirtti.
Hareketten yapılan yazılı açıklamada, "İslami Cihad, Gazze'deki diğer direniş güçleri gibi ibadet yerlerini veya kamu tesislerini, özellikle de hastaneleri askeri merkezler, silah depoları veya roket fırlatmak için kullanmamaktadır."ifadelerine yer verildi.
İsrailli yetkililerin, Hareketin Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef aldığı yönündeki iddialarını "asılsız ve gerçek dışı" olduğu kaydedilen açıklamada, "Birkaç İsrailli yetkilinin günlerdir bu tehditleri medya aracılığıyla tekrarladığına" da işaret edildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü el-Kudra: İsrail Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombaladı, saldırılarda 500 kişi hayatını kaybetti https://t.co/Y5It67tXK8 pic.twitter.com/EkRPgH0zA9— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 17, 2023
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