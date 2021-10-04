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04 Ekim 2021 Pazartesi 08:26:00 - Güncelleme:04 Ekim 2021 Pazartesi 08:26:00

İslam karşıtlığıyla biliniyordu... Feci şekilde öldü

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İslam karşıtlığıyla bilinen ve çizdiği Hazreti Muhammed karikatürleri nedeniyle İslam dünyasında büyük tepkiye neden olan İsveçli karikatürist Lars Vilks ile iki koruma polisi, trafik kazası sonrası yanarak öldü.

İsveç'in Dagens Nyheter gazetesinin haberine göre, Lars Vilks ve iki koruma polisi trafik kazasında yaşamını yitirdi.

İsveç Emniyet Genel Müdürü Anders Thornber, yaptığı açıklamada olayı doğrulayarak iki polis memurunun ailelerine başsağlığı diledi.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Smaland bölgesinde bulunan Markaryd yerleşim birimine yakın otoyolda bir kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu patlayan ve alev alan araçlarda 3 kişi yanarak öldü, bir kişi ağır yaralandı. Yaralanan kişinin kamyon şoförü olduğu, otomobilde ölen kişilerin Lars Vilks ve iki polis koruması olduğu kaydedildi.

Smaland polisi, olayla ilgili soruşturma başlattıklarını duyurdu.

2007 yılında İsveç'in yerel gazetesi Nerikes Allehanda, Lars Vilks'in Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerini yayımlamış, karikatürler İslam dünyasında büyük tepkiye neden olmuştu. 2007 yılından bu yana gizli bir adreste yaşayan ve polis korumalarıyla gezen Vilks, birçok programda protesto edilmiş ve yumurtalı saldırıya uğramıştı.

Etiketler : İsveç Dagens Nyheter Lars Vilks
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