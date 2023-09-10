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10 Eylül 2023 Pazar 15:00:00 - Güncelleme:10 Eylül 2023 Pazar 15:00:00

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan çağrı: Karabağ'daki sözde seçimleri tanımayın

Kaynak: AA

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İslam İşbirliği Teşkilatı uluslararası topluma Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda yapılan sözde seçimlerin tanınmaması çağrısında bulundu.

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan (İİT) yapılan yazılı açıklamada, Teşkilatın, Karabağ'da düzenlenen sözde seçimleri "bölgedeki mevcut durumu tek taraflı meşrulaştırma çabalarının yeni bir tezahürü olarak" gördüğü belirtildi.

Azerbaycan-Ermenistan barış görüşmeleri sürecinde yapılan sözde seçimlerin, "görüşmeleri baltalamaya yönelik bir hamle" olarak nitelendiği açıklamada, bu adımla BM Güvenlik Konseyi kararları, İİT kararları, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ilkeleri ve uluslararası hukukun ihlal edildiği kaydedildi.

Uluslararası topluma söz konusu sözde seçimleri tanımama çağrısı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İslam İşbirliği Teşkilatı, Azerbaycan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğünün ihlali anlamına gelen bu gayri meşru seçimleri tanımıyor ve BM ile uluslararası topluma bunu tanımaması ve Ermenistan'ın bu yönde adımlar atmasını engellemek için etkili tedbirler alması çağrısında bulunuyor."

Etiketler : islam işbirliği teşkilatı karabağ seçim ermeni azerbaycan
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