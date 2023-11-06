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06 Kasım 2023 Pazartesi 08:45:00 - Güncelleme:06 Kasım 2023 Pazartesi 08:45:00

İslam İşbirliği Teşkilatı, Kuveyt ve BAE'den, "Gazze'ye nükleer bomba tehdidine" tepki

Kaynak: AA

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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun, "Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri" açıklamasını kınadı.

İİT, X Platformundan yaptığı açıklamada, Gazze'ye nükleer bomba tehdidinin "sistematik bir terör" olduğu kaydedildi.

İsrailli bakanın söz konusu ırkçı ifadelerinin kınandığı belirtilen açıklamada, bunun İsrail işgal güçlerinin Filistin halkına karşı her gün yürttüğü katliamı, nefret ve aşırılık söylemini yansıttığı ifade edildi.

Açıklamada, İİT'nin İsrailli bakanın bu söylemini reddettiği ve ululararası toplumun Gazze'ye yönelik askeri saldırının durdurulması için etkin adımlar atması gerektiği vurgulandı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da X Platformundan benzeri bir kınama yayımlandı.

Kınamaya ilişkin açıklamada, "İsrailli bakanın sözlerinin İsrail'in Filistinli sivillere yönelik saldırıların ulaşabileceği seviyeyi gösterdiği konusunda bir şüpheye yer bırakmadığı" ifade edildi.

Açıklamada, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne kardeş Filistin halkının maruz kaldığı toplu soykırımın durdurulması çağrısı yapıldı.

İsraili bakanın sözlerine tepki gösteren ülkeler arasında BAE de yer aldı.

BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrailli bakanın kınanan sözleri "kabul edilemez ve utanç verici" olarak nitelendirildi.

Uluslararası hukukun ihlal edildiği, büyük ihlallerin işlenmesinin teşvik edildiği belirtilen bu sözlerin, savaş suçu olduğu kaydedilen açıklamada, BAE tarafında nükleer silahın kullanılması imasının kati bir şekilde reddedildiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Gazze'de akan kanın durdurulması ve ateşkesin zorunlu olduğunun altı çizildi.

Aşırı sağcı İsrailli Bakan Eliyahu, katıldığı bir radyo programında nükleer bomba kullanmanın Gazze'ye yönelik olasılıklardan biri olduğunu söylemişti.

Bu açıklamanın ardından Başbakan Binyamin Netanyahu, Eliyahu'yu kabine toplantılarından süresiz olarak uzaklaştırmıştı.

Eski Başbakan Yair Lapid ise Netanyahu'ya Eliyahu'yu görevden alması çağrısında bulunmuştu.

Gazze Şeridi'ne yönelik skandal sözlerine gelen tepkilerin ardından Eliyahu geri adım atarak, nükleer bombayla ilgili açıklamasının "mecazi olduğunu" savunmuştu.

Etiketler : islam işbirliği teşkilatı filistin gazze israil bae
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