İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatından (İİT), yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze'nin güneyinde yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentine düzenlediği saldırılara tepki gösterildi.

İsrail'in Refah'a yönelik saldırıları sonucu çoğu çocuk ve kadın olmak üzere yüzlerce Filistinli sivilin öldürüldüğü ve yaralandığı hatırlatılan açıklamada, söz konusu saldırıların uluslararası toplumun uyarılarının göz ardı edilerek yapıldığı belirtildi.

Refah kentine yönelik saldırıların, Gazze Şeridi'ndeki insanların acılarını derinleştiren ve soykırım suçunun devamı olarak nitelendirildiği açıklamada, bunun Filistin halkını tehcir etme yönünde kabul edilemez bir girişim olduğu kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki uygulamalarının, "İsrail'in soykırımı önlemek için tüm tedbirleri alması" yönündeki Uluslararası Adalet Divanı kararına aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere uyguladığı şiddet olayları da kınandı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası topluma, İsrail'in saldırılarını durdurma ve Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılması yönündeki sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulunuldu.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 473 Filistinli öldürüldü, 68 bin 146 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 232'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 569 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 394 Filistinli hayatını kaybetti.