  • BIST
    1441.33
  • Dolar
    8,2364
  • Euro
    10,0327
  • Altın
    484,7880
İstanbul
11 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çadlı mevkidaşı Zeyn'i yeni görevi dolayısıyla kutladı
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
'Kanal İstanbul Projesi yaz aylarında başlayacak'
Başkan Erdoğan: İsrail'in saldırılarını şiddetle kınıyoruz
İskoçya'da seçimleri bağımsızlık yanlıları kazandı
Emine Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı
8 Mayıs 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı
İletişim Başkanı Altun paylaştı... Başkan Erdoğan, Diyarbakır anneleriyle iftar yapacak
Ayasofya Camii mahyasına kavuştu!
Bakan Soylu açıkladı! '6 terörist etkisiz hale getirildi'
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Kabil'de bombalı saldırı: 25 ölü
Başkan Erdoğan'dan anneler günü mesajı
MHP Genel Başkanı Bahçeli: İsrail hükümetini lanetliyorum
"Allah'tan korkun!"
Türkiye-AB ilişkisi 6 parametreye bağlı
Bakan Dönmez dünyada bir ilk diyerek duyurdu: Testi başarıyla geçti
Müslüman ülkelerden İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi
Başkan Erdoğan bu sözlerle duyurdu: Yeni normalleşme...
"Allah'a havale ediyorum"
Türkiye'nin gücüne güç katacak! Bir ilk oldu...
Hedefi 12'den vurdu!
Selçuk Bayraktar paylaştı... Akıncı TİHA bir testi daha başarıyla geçti
DEAŞ'ın sözde bomba timi komutanı yakalandı
08 Mayıs 2021 Cumartesi 20:40:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2021 Cumartesi 21:25:00

İskoçya'da seçimleri bağımsızlık yanlıları kazandı

Kaynak: AA

ABONE OL

İskoçya'daki parlamento seçimlerini, ikinci bir bağımsızlık referandumu sözü veren İskoç Ulusal Partisi (SNP) kazandı.

İskoçya'da parlamento seçimlerini bağımsızlık yanlısı İskoç Ulusal Partisi (SNP) kazandı.

Oyların sayılmasına devam edilirken BBC; SNP'nin en az 63, İngiltere'yle birlik yanlısı İskoç Muhafazakarların 31, İşçi Partisinin 22, Yeşillerin 9 ve Liberal Demokratların 4 sandalye kazanmasının beklendiğini duyurdu.

SNP, 129 üyeli parlamentoda çoğunluğu elde edebilmek için gerekli olan en az 65 sandalyeye ulaşamasa da diğer bir bağımsızlık yanlısı parti olan Yeşiller ile iş birliği yaparak yeni bir referandum kararı alabilecek.

Partinin lideri ve İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, zafer konuşmasında, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı ikinci bir bağımsızlık referandumunu engellememesi konusunda uyardı.

Bu yöndeki bir hareketin "İskoç halkının demokratik istekleriyle kavga" anlamına geleceğini kaydeden Sturgeon, "Başaramayacaksınız, İskoçya'nın geleceğine sadece İskoç halkı karar verecek." dedi.

Bir başka referandumun zamanlaması konusunda sözü, Johnson veya diğer bir İngiliz siyasetçinin değil, İskoç Parlamentosu'nun söylemesi gerektiğini vurgulayan Sturgeon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinin ardından İskoçya halkının "kendi geleceğine karar verme hakkına sahip olması gerektiğini" belirtti. Sturgeon bunu "temel demokratik ilke meselesi" olarak nitelendirdi.

Sturgeon, partisinin bugüne kadar yapılan seçimlerde en yüksek oyu aldığına işaret ederek bunun "olağanüstü ve tarihi bir başarı" olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugün Daily Telegraph gazetesindeki yazısında, krizden çıkarken bir başka referandumun "sorumsuz ve pervasız" olacağını savunmuştu.

REFERANDUM İÇİN İZİN GEREKİYOR

İskoç Ulusal Partisi, 2014'te yapılan referandumda İskoçlar yüzde 55'le bağımsızlığı reddetmiş olsalar da Brexit'in durumu değiştirdiğini ve yeni bir referanduma ihtiyaç olduğunu savunuyor.

Brexit referandumunda İngilizlerin aksine yüzde 62 karşı oy kullanan İskoçlar, istemedikleri halde AB'den çıkarıldıklarını belirtiyor.

Ancak yeni bir bağımsızlık referandumu düzenlemek için İngiliz Parlamentosundan izin almak gerekiyor. Johnson liderliğindeki Muhafazakar Partinin 365 sandalyeyle çoğunluğu elinde bulundurduğu 650 üyeli parlamentodan böyle bir iznin çıkması imkansız görülüyor.

Bu nedenle bağımsızlık yanlılarının alternatif yollar deneyebileceği değerlendiriliyor. Bu seçeneklerden birini, İngiliz Parlamentosundan izin alınmasını zorunlu kılan yasaya karşı mahkemeye gitmek oluşturuyor.

Diğer bir yol ise merkezi hükümete rağmen referanduma gitmek ve olumlu sonuç çıkması halinde tek taraflı bağımsızlık ilan etmek.

Ancak bunun, Katalonya'da olduğu gibi gerginliğe ve merkezi hükümetin sert tepkisine yol açabileceği belirtiliyor. Aynı zamanda bu durumun, Katalanlar gibi İskoçların da AB'nin desteğini kaybetmesine neden olabileceği ifade ediliyor.

Etiketler : İskoç Ulusal Partisi İskoçya seçim
Hande bu kez itiraf etti!

Hande bu kez itiraf etti!
Ayvalık'ta Kıbrıs rüzgarı

Ayvalık'ta Kıbrıs rüzgarı
Yaz dizisinde buluştular

Yaz dizisinde buluştular
İki ay sonra kamera

İki ay sonra kamera
'Son yaz'a virüs molası

'Son yaz'a virüs molası
Market-ev arasındayım!

Market-ev arasındayım!
Estetiğin abartısını itici buluyor

Estetiğin abartısını itici buluyor
20 yaş hali şaşırttı

20 yaş hali şaşırttı
36. yaşımda çocuklar gülsün

36. yaşımda çocuklar gülsün

EN ÇOK OKUNAN HABERLER