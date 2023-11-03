İskoçya Başbakanı'nın aile üyeleri Gazze'den ayrılan 92 İngiliz arasında yer aldı
Kaynak: AA
İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nden Mısır'a geçen 92 İngiliz arasında İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf'un kayınpederi ve kayınvalidesi de bulunuyor.
Yusuf, yaptığı yazılı açıklamada eşi Nadia El-Nakla'nın anne ve babasının bu sabah itibarıyla Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a girerek Gazze'den çıktığını belirtti.
"Son 4 hafta, ailemiz için bir kabus oldu." ifadesini kullanan Yusuf, kayınpeder ve kayınvalidesi Gazze'den çıktığı için bir rahatlık hissetseler de Gazze'de devam eden insani krizden dolayı üzüntü yaşadıklarını kaydetti.
Yusuf, Gazze için sesini yükseltmeye devam edeceğini belirterek, "Tüm tarafları acil bir ateşkes konusunda anlaşması, topluca cezalandırılan bir halka yönelik yakıt dahil insani yardımlar için koridorların açılması ve esirlerin serbest bırakılması çağrımızı yineliyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Öte yandan İngiliz medyasında yer alan haberde, Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'den Mısır'a geçen İngiliz vatandaşı sayısı 92 olarak açıklandı.
- İslam İşbirliği Teşkilatı hastaneyi hedef alan İsrail'i kınadı
- Gazze'deki Alman vatandaşları tahliye edildi
- İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Hizbullah lideri Nasrallah'a tehdit
- Gazze'de şiddetli çatışmalar yaşanıyor: Ölen İsrailli asker sayısı 25'e çıktı
- Putin'den Gazze açıklaması: "Yaşananlara üzülmeyenler taş kalplidir"
- İsrail'den geçici insani ateşkese ret