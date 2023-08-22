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22 Ağustos 2023 Salı 17:26:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2023 Salı 17:26:00

İskoçya, Avrupa'da uyuşturucuya bağlı ölümlerde zirvede!

Kaynak: AA

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İskoçya, Avrupa ve Birleşik Krallık'ta en çok uyuşturucuya bağlı ölümlerin yaşandığı ülke oldu

Uyuşturucu kullanımına bağlı sebeplerle geçen yıl 1051 kişinin hayatını kaybettiği İskoçya, bu sayıyla Avrupa ve Birleşik Krallık'ın zirvesinde yer aldı.

İskoçya Ulusal Kayıt Kurumu (NRS) verilerine göre uyuşturucu kullanımına bağlı olarak yaşanan ölüm sayısı 2017'den beri en düşük noktaya gerilerken geçen yıl ülkede 1051 kişi hayatını kaybetti.

Son on yılda ilk kez iki yıl üst üste düşüşün görüldüğü İskoçya'da uyuşturucuya bağlı ölüm oranının, yine de 2000 yılındaki seviyenin 3,7 kat üzerinde olduğu belirtildi.

NRS, en yüksek ölümlerin ise Glasgow ve Dundee kentlerinde yaşandığını açıkladı.

Her 10 ölümden 8'ine ise eroin, morfin ve opioidlerin sebep olduğu İskoçya, toplam ölüm sayısıyla Avrupa'nın ve Birleşik Krallık'ın üzerinde yer aldı.

İskoçya'daki ölüm sayısı Birleşik Krallık ortalamasının 2,7 kat üzerinde ölçülürken en düşük ölüm 35 yaş altı grupta gerçekleşti. En yüksek ölüm 35-55 yaş arası grupta görülürken geçen sene ölenlerin yaklaşık üçte ikisini erkekler oluşturdu.

Az gelişmiş bölgelerde ölüm oranlarının daha gelişmiş bölgelere göre 16 kat daha fazla olduğu bilgisi paylaşılan raporda, yaşanan ölümlerin yalnızca yüzde 7'sinin intihar amacıyla uyuşturucu kullanımına bağlı olduğu da belirtildi.

Etiketler : iskoçya avrupa uyuşturucu ölüm
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