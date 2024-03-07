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İşgalci İsrail'in teslim ettiği 47 Filistinlinin cenazesi Gazze'de toplu mezara defnedildi
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07 Mart 2024 Perşembe 16:19:00 - Güncelleme:07 Mart 2024 Perşembe 16:19:00

İşgalci İsrail'in teslim ettiği 47 Filistinlinin cenazesi Gazze'de toplu mezara defnedildi

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneydoğusundaki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan teslim ettiği 47 Filistinlinin cenazesi toplu mezar açılarak toprağa verildi.

Filistinli kaynaklar, işgalci İsrail askerlerinin ellerinde tuttukları 47 Filistinlinin cenazesini Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nda teslim ettiğini belirtti.

Cenazelerden bazılarında oluşan çürüme nedeniyle kimliklerinin tespitinde zorluk yaşandığı ifade edilirken, kılınan cenaze namazının ardından 47 Filistinlinin cenazesi Refah'ta toplu mezara defnedildi.

Söz konusu Filistinlilerin işgalci İsrail saldırılarında öldürüldüğü aktarıldı.

ABD'li yayın kuruluşu CNN, uydu görüntüleri ve videolarda yaptığı incelemeler sonucunda, işgalci İsrail'in Gazze'de Hamas'ın elinde olan ve öldüğü bildirilen İsrailli esirlerin buralarda gömülü olup olmadığını anlamak için çok sayıda mezarlığı tahrip ettiğini ortaya koymuştu.

İşgalci İsrail ordusu da Gazze'de "esirlerin cesetlerini bulmak için" bazı mezarları açarak cenazeleri çıkardığını doğrulamıştı.

Gazze'de işgalci İsrail güçlerince çok sayıda mezarlığın tahrip edildiği ve bazılarında cenazelerin ortalığa saçıldığını gösteren görüntüler ortaya çıkmıştı.

Etiketler : İSRAİL FİLİSTİNLİ CENAZE TOPLU MEZAR GAZZE
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