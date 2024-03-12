Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'e ait savaş uçakları Baalbek-Riyak kara yolu üzerinde bulunan bir binayı hedef aldı.

Saldırıda 1 kişinin öldüğü ve 8 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İşgalci İsrail'in 5 dakika arayla Baalbek'e bağlı Nebi Şit beldesindeki bir eve ikinci bir hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

İşgalci İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada Lübnan'ın iç kesiminde yer alan Baalbek'teki Hizbullah'a ait 2 askeri komuta merkezinin savaş uçakları ile vurulduğu belirtildi.