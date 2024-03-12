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12 Mart 2024 Salı 16:22:00 - Güncelleme:12 Mart 2024 Salı 16:22:00

İşgalci İsrail'in Lübnan'a saldırısında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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İsrail ordusunun Lübnan'ın Baalbek kentine art arda düzenlediği 2 hava saldırısında 1 kişinin öldüğü ve 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'e ait savaş uçakları Baalbek-Riyak kara yolu üzerinde bulunan bir binayı hedef aldı.

Saldırıda 1 kişinin öldüğü ve 8 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İşgalci İsrail'in 5 dakika arayla Baalbek'e bağlı Nebi Şit beldesindeki bir eve ikinci bir hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

İşgalci İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada Lübnan'ın iç kesiminde yer alan Baalbek'teki Hizbullah'a ait 2 askeri komuta merkezinin savaş uçakları ile vurulduğu belirtildi.

Etiketler : LÜBNAN İSRAİL SALDIRI
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