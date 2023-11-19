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19 Kasım 2023 Pazar 17:38:00 - Güncelleme:19 Kasım 2023 Pazar 17:38:00

İşgalci İsrail'in kirli planı devrede! 4 bölge için daha tahliye çağrısı

Kaynak: AA

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İsrail ordusu, yoğun saldırılarla işgal altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki dört bölgede daha Filistinli sivilleri güneye göç etmeye zorluyor.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde yoğun bombardıman ve saldırılarla can kayıplarını artırırken, Gazzeli sivilleri göçe zorlamaya devam ediyor.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı Arapça açıklamada, İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze'nin kuzeyindeki dört bölgede yaşayan Filistinli sivillerden evlerini terk etmelerini istedi.

Adraee, nüfusun yoğun olduğu Cibaliya, Derac, Tuffah ve Şucaiyye bölgelerinin sakinlerine, İsrail ordusunun "güvenli" olduğunu iddia ettiği Selahaddin Yolu'nu kullanarak "bölgeyi derhal tahliye etmeleri" çağrısı yaptı.

Açıklamada, bölgedeki sivillere bulundukları evlerini terk ederek Gazze'nin en güneyine gitmeleri için yerel saatle 16.00'ya kadar mühlet verildi.

İsrail, dün yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya ve Zeytun bölgelerine saldırılar başlattığını duyurmuş, savaş uçakları ve topçu birliklerinin, Zerka ve Cibaliya'da gece boyu düzenlediği yoğun saldırılarda ölen ve yaralananlar olurken birçok ev de zarar görmüştü.

İsrail ordusu, "güvenli bölge" olarak ilan ettiği Gazze'nin güney kısmında da saldırılar düzenliyor. İsrail savaş uçakları, Han Yunus, Nusayrat ve El-Bureyc mülteci kamplarına yoğun saldırılar düzenleyerek 40'tan fazla Filistinliyi öldürmüştü.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi de İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyine doğru "güvenli" ilan ettiği yollarda yerinden edilmiş yüzlerce Filistinlinin cesetlerinin bulunduğunu gösteren görüntüler yayımlamıştı.

Etiketler : İsrail saldırıları Gazze göçü Filistin işgal
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