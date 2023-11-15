İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırıları 40. gününde: 11 bin 320 kişi şehit oldu

İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırıları 40. gününde: 11 bin 320 kişi şehit oldu

İsrail ordusu, bu sabah Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne baskın düzenledi.

Gazze Hastaneler Genel Müdürü Muhammed Zakkut, "İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında hastane içinden tek kurşun bile atılmadı. İşgal ordusu, askerlerinin Şifa Hastanesi'ne girmesinin kendisi için bir zafer olacağına inanıyordu ancak direnişin varlığına dair herhangi bir kanıt bulamadı." açıklaması yaptı.

Filistin yönetimi, İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne saldırısının uluslararası hukukun açıkça ihlali olduğunu belirterek, binlerce kişiyi korumak için acil uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

Hamas da İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında "katliam" yapılmasına karşı uyarıda bulunarak, sağlık personelinin, yaralıların ve hastanede yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin güvenliğinden İsrail'i, ABD'yi ve uluslararası toplumu sorumlu tuttu.

Şifa Hastanesi ve çevresinin yanı sıra Gazze Şeridi'ndeki diğer tüm hastaneler günlerdir İsrail ordusu tarafından sürekli bombardımana maruz kalıyor.

İsrail'in bölgede yerleşim alanlarına yönelik saldırıları da sürüyor.

İsrail ordusunun sabah saatlerinde Cibaliye Mülteci Kampı çevresinde düzenlediği saldırılarda çok sayıda bina yıkıldı veya ağır hasar gördü. Sivil savunma ekipleri ve bölge sakinleri, saldırı sonucu yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

İsrail ordusu ayrıca Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde bulunan Endonezya Hastanesinin çok yakınına peş peşe saldırı düzenledi. Yerleşim yerlerine yapılan saldırılarda yıkılan evlerin enkazında halk kendi imkanlarıyla arama kurtarma çalışması yapıyor.

İsrail savaş uçaklarının Deyr el-Belah ve Nusayrat bölgesinde sivil yerleşim alanlarına düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

17:12 İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD'nin İsrail'e aralarında fosfor bombasının da bulunduğu yasaklı silahlar verdiğini söyledi.

16:48 BM Acil Yardım Koordinatörü Griffiths: Gazze'deki katliam her geçen gün yeni bir dehşet boyutuna ulaşıyor, dünya bunu sarsıntı içinde izliyor. Bunun devam etmesine izin verilemez

16:44 İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde Şifa Hastanesi'ne baskınını kınadı.

16:28 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze'ye saldırıların İsrail'e askeri ve siyasi kılıf sağlayan, destek veren herkesin utancı olduğunu belirtti

14:32 Filistin telekomünikasyon şirketi Paltel Group, şirketin Gazze Şeridi'nde sunduğu iletişim hizmetinin, enerji kaynaklarının tükenmesi nedeniyle birkaç saat içinde duracağını duyurdu.

14:24 İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Beyaz Saray'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile Tel Aviv'de bir araya geldi.

14:23 Türkiye'den Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 9 uzman sağlık çalışanının da bulunduğu askeri uçak, Kayseri Havalimanı'ndan Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'na hareket etti.

14:23 Sağlık Bakanı Koca, Gazze'den çocukların ve kanser hastalarının önce Mısır'a sevk edileceğini, ikinci etapta bazı hastaların ambulans uçakla Türkiye'ye getirileceğini bildirdi.

14:22 Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Gazze'de çatışmalara insani ara verilmesinin hayati önem taşıdığını bildirdi.

14:12 Belçika'da Federal Parlamentonun Temsilciler Meclisi Başkanı Eliane Tillieux, İsrail'in gönderdiği "Hamas'ın saldırılarıyla ilgili videoyu" izletmeyi "O halde Gazze'deki katliamları da göstermek gerekli." diyerek geri çevirdi.

14:10 Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yer alan Şifa Hastanesi'ne yönelik "vahşeti" karşısında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) sessizliğini kınadıklarını belirtti.

14:09 İsrail askerlerinin, baskın düzenlediği Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde onlarca sağlık personeli ile yerinden edilmiş kişiyi alıkoyarak sorguya aldığı bildirildi.

13:38 Finlandiya'nın eski Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Gazze'deki sivillerin durumunun "tahammül edilemez" olduğunu belirterek, derhal ateşkes çağrısında bulundu.

13:07 Ürdün, İsrail'in sabah saatlerinde baskın düzenlediği Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde bulunan siviller ve sağlık personelinin güvenliğinden İsrail'in sorumlu olduğunu belirtti.

12:51 Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, İsrail'e uluslararası hukuka uyması çağrısında bulunurken, Gazze'de bir an önce ateşkesin sağlanması gerektiğini söyledi.

12:30 BM Acil Yardım Koordinatörü Griffiths, "(Gazze'de) Şifa Hastanesi'ne askeri baskın yapıldığına ilişkin haberler karşısında dehşete düştüm. Hastaneler savaş alanı değildir. dedi.

12:25 Dünya Sağlık Örgütü: (Gazze) Şifa Hastanesi'ne askeri saldırı yapıldığına dair haberler son derece endişe verici. Sağlık personeli ve hastaların güvenliğinden kaygılıyız.

12:10 Gazze Şeridi'ndeki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki bir evi vurması sonucu 4 kişinin öldüğünü duyurdu.

12:09 Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, Gazze ziyaretine ilişkin "Gördüklerim ve duyduklarım kahrediciydi." ifadesini kullandı.

12:08 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye gönderilen sağlık yardımlarının koordinasyonu ve Gazze'deki kanser hastalarının Türkiye'ye getirilmesi konularını görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi.

11:46 Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gazze'deki gerilimin bir an önce giderilmesini umduklarını belirterek, Filistin meselesinin Birleşmiş Milletler'in (BM) ilgili kararları doğrultusunda, iki devlet ilkesine dayalı olarak çözümünü desteklediklerini vurguladı.

11:11 Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri Mick Wallace ve Clare Daly, İsrail'in Gazze'de soykırım uyguladığını, Avrupa Birliği (AB) ve bazı Avrupalı hükümetlerin sessiz kalarak potansiyel suç ortağı olduğunu söyledi.

10:51 Filistin: İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne saldırısı uluslararası hukukun açıkça ihlalidir. Binlerce kişiyi korumak için acil uluslararası müdahale çağrısı yapıyoruz

10:37 İsrail Ordu Radyosu: Baskın yapılan Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde İsrailli esirlerin bulunduğuna dair bir belirti yok

09:33 Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 48'e yükseldi

09:20 Gazze'deki hükümet: İsrail güçleri Şifa Hastanesine saldırarak bir kez daha iğrenç bir suç işledi

08:55 Gazze'deki Şifa Hastanesi Yönetimi:(İsrail'in Filistinli silahlı direnişçilerin olduğunu iddia ettiği hastaneye baskın) İsrail'in saldırısı sırasında hastaneden tek kurşun atılmadı.

07:33 Şifa Hastanesi Müdürü Munir el-Berş, hastaneye giriş operasyonunu başlatan İsrail ordusundan subaya, "Beni hastalarımın arasından alıp tutuklamak ya da öldürmek istiyorsanız sorun yok hazırım ama işbirliği yapmam." dedi.

07:15 Gazze Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, "İsrail, Şifa Hastanesi'nin direnişin sevk ve idare merkezi olduğunu ispat edemeyecek." dedi.

06:04 Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarının sona erdirilmesi için dünyaya çağrıda bulundu.

05:59 Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nde sağlık personeli, hastalar ve yerinden edilmiş sivillerin hayatlarından İsrail güçlerinin sorumlu olduğunu belirtti.

04:57 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Tıp Merkezi'nin bir kısmına yönelik askeri operasyona başladığını duyurdu.

04:47 Karayip ülkesi Belize, Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılar nedeniyle İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini duyurdu.

02:48 Filistin Sağlık Bakanlığınca, İsrail'in, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde hasta ya da sığınmacı olarak bulunanların tamamını, kuşatma ve bombardımanla ölüm çemberinin içinde tuttuğu belirtildi.

02:09 Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nde kendisine bağlı olan Kudüs Hastanesi'nden hasta ve sağlık ekiplerinin zorunlu olarak çıkarıldığını duyurdu.

01:50 Hamas Hareketi, ABD'nin Gazze'deki hastanelerin Hamas tarafından kullanıldığı şeklindeki İsrail iddialarını dillendirmesinin, Washington'un işgal güçlerine daha fazla katliam yapması için yeşil ışık yakması anlamına geldiğini belirtti.

01:36 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Gazze Şeridi'ndeki durumu görüştü.

00:44 Filistin Kızılayı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Kudüs Hastanesindeki hastalar, aileleri ve sağlık çalışanlarının tahliye edildiğini bildirdi.

00:40 İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin "Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları tarafından askeri amaçlarla kullanıldığını iddia ederek, bu hastanelerin Uluslararası koruma statüsünü kaybedebileceği" iddiasında bulundu.

00:23 Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Hamas'ın Gazze'de bazı hastanelerin "altındaki tünelleri" kullanarak söz konusu hastaneleri "saklanmak, askeri operasyonlarını yürütmek ve rehineleri tutmak için" kullandıklarına dair istihbarat aldıklarını öne sürdü.

00:00 Filistin, uluslararası topluma, Gazze Şeridi'ne yönelik savaşı durdurması için İsrail'e "ciddi ve hızlı" baskı uygulaması çağrısında bulundu.