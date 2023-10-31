VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Borsa güne yükselişle başladı
Başkan Erdoğan, Kazakistan'a gidiyor
LGS tarihi belli oldu
Uluslararası silahlı organize suç örgütü çökertildi
Küresel piyasalar Fed sonrası pozitif seyrediyor
İzmir Token CEO'su Barış Turgut: Şehir token'ları şehirler için yeni bir değer oluşturacak
31 Ekim 2023 Salı 07:38:00 - Güncelleme:31 Ekim 2023 Salı 07:38:00

İşgalci İsrail'in Gazze'ye gece boyu süren saldırılarında onlarca kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail savaş uçakları ve topçularının gece boyu Gazze'nin tüm bölgelerini bombalaması sonucu çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın Gazze'deki yerel basın kaynaklarından aktardığı habere göre, Gazze'nin orta kesimlerindeki Zevayde bölgesindeki Tıp Merkezi Hizmetleri yakınındaki Ebu Şemmale ailesine ait evin hedef alınması sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'nin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde 4 katlı bir eve düzenlenen hava saldırısı sonucu onlarca kişi öldü, birçok kişi yaralandı.

İsrail savaş uçakları ayrıca, kentin kuzeybatı kesimlerindeki Atatra, Beyt Lahye ve Beyt Hanun bölgelerini yoğun bombardımana tuttu.

Mısır sınırına yakın Rafah'ın doğusu, Han Yunus, el-Beric bölgeleri de topçu atışlarıyla vuruldu.

Rafah kentinin batısında bir ev ve Tel el-Heva'da birçok evin bombalanması sonucu 3 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Ayrıca İsrail uçakları Gazze'nin birçok bölgesine aydınlatma fişekleri atarak keşif uçuşları yapmayı sürdürüyor.

Etiketler : Gazze saldırısı İsrail bombardımanı Can kaybı
Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet coşkusu
Ben Serenay'cıyım

Ben Serenay'cıyım
Kudüs'ün fatihi geliyor

Kudüs'ün fatihi geliyor
"Friends" dizisiyle tanınan oyuncu Matthew Perry hayatını kaybetti

"Friends" dizisiyle tanınan oyuncu Matthew Perry hayatını kaybetti
Nazan Öncel konser sonrası hastanelik oldu

Nazan Öncel konser sonrası hastanelik oldu
Gençlerin tiyatroya ilgisi var

Gençlerin tiyatroya ilgisi var
Şehit ve gazi ailelerine özel gösterim

Şehit ve gazi ailelerine özel gösterim
Zeynep Tunuslu: Demet Akbağ araba kullanmayı bilseydi, uzay ölmezdi

Zeynep Tunuslu: Demet Akbağ araba kullanmayı bilseydi, uzay ölmezdi
Arkadaş olarak seviyormuş

Arkadaş olarak seviyormuş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX