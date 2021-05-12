Tarihte bir ilk! Demir Kubbe denklemi

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12 Mayıs 2021 Çarşamba 17:45:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2021 Çarşamba 17:45:00

İşgalci İsrail'in "Demir Kubbe"sinin Gazze tarafından delinmesi başarısız bir denklem oluşturuyor

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Gazze'den atılan roketlerin işgalci İsrail'in "Demir Kubbe"sini delmesi, savunma sistemlerini devre dışı bırakarak tarihte ilk kez caydırıcı bir denklem oluşturuyor. Uzmanlar, "Tel Aviv saldırısı bir ilk değil. 2012 ve 2014 yıllarında da hedef alınmıştı ancak saldılar bu derece yoğun değildi." değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanlar, Gazze Şeridi'nden İsrail'e atılan roketler karşısında "Demir Kubbe" adı verilen hava savunma sistemlerinin başarısız kalmasının caydırıcı bir denklem oluşturduğunu belirtiyor.

AA'da yer alan habere göre, İsrail yönetiminin en çok güvendiği savunma sistemlerinden Demir Kubbe'nin aşılarak Filistinli direniş gruplarının roketlerle Tel Aviv'i hedef alması İsrail'de güvenlik endişelerine yol açtı.

Tel Aviv'in böylesine büyük bir saldırıya uğramasının İsrail tarihinde bir ilk olduğunu belirten uzmanlar, Gazze'ye olası bir kara operasyonunun ise Filistin direniş gruplarına yarayacağı görüşünde.

İSRAİL'İN SALDIRILARI CEVAPSIZ KALMIYOR

Filistinli siyasi analist ve yazar İbraihm el-Medhun, yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı tepkinin kaçınılmaz olduğuna işaret ederek "Şüphesiz işgal devletine (İsrail'e) bir tepki olacaktı. Tel Aviv saldırısı bir ilk değil. 2012 ve 2014 yıllarında da hedef alınmıştı ancak saldılar bu derece yoğun değildi." dedi.

Medhun, şunları kaydetti:

"İsrail'e bir kerede bu denli büyük bir saldırı ilk kez yapıldı, bu önemli bir gelişme. İsrail'in vahşi saldırı politikası varsa Filistin direnişinin de caydırma politikası var. İsrail'in Gazze'ye kara operasyonu başlatmayı düşünmesi direniş kuvvetleri için fırsat olur. O zaman hava saldırıları eriyecek ve bu da Filistinliler için ilk zafer olacak. İsrail, 2012 yılında bunu denemiş ve geri çekilmişti."

İsrail'in 2014 yılında da Gazze'de sivillerin yaşadığı yerleşim bölgelerine saldırdığını bunun karşılığını ise Filistin direnişi tarafından Tel Aviv'in vurulmasıyla aldığını söyleyen Medhun, bu tepkinin Filistin direniş grupları için önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

Tel Aviv'in hedef alınmasının, İsrail'in savunma sisteminin güvenilirliği konusunda soru işaretleri oluşturduğuna dikkati çeken Medhun, İsrail'in Filistin direniş grupları tarafından her zaman vurulabileceği gibi bir güvenlik zafiyetinin ortaya çıktığını vurguladı.

FİLİSTİNLİ GRUPLAR İSRAİL'E KARŞI YENİ CAYDIRICI BİR DURUM YARATTI

Iraklı akademisyen Liga Mekki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tel Aviv'in bombalanması İsrail ile çatışmanın seyrinde önemli bir gelişme. Mevcut savaşın sonucu ne olursa olsun benzeri görülmemiş yeni caydırıcı bir durum yarattı." ifadelerini kullandı.

Mekki, şunları kaydetti:

"İsrail'in Gazze'yi bombalaması yıkımlara neden olacak ancak zafer getirmeyecek. İsrail, savunma gücünün çökmesiyle yenilgiye uğradı."

İSRAİL ÜZERİNDE "GÜÇLÜ VE TEHLİKELİ" BİR PSİKOLOJİK ETKİ OLUŞTURACAK

Kuveytli uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr Abdullah Şayci de Gazze'den Tel Aviv'e atılan roketlerin "tek seferde gerçekleştirilen en büyük bombardıman" sayılabileceğini belirtti.

Bunun İsrail üzerinde "güçlü ve tehlikeli" bir psikolojik etki oluşturacağını kaydeden Şayci, Gazze'den Tel Aviv'e atılan roketlerin Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşların askıya alınmasına, hayatın felç olmasına, yaralanmalara ve maddi kayıplara yol açtığına dikkati çekti.

Şayci, bu bombardımanın silahlı bir örgüt ile dünyanın en güçlü askeri cephaneliklerinden birine sahip, nükleer silahları bulunan ve diğer ülkelere silah ihraç eden İsrail arasında bir denge oluşturmasının, söz konusu ülkenin kırılganlığını ortaya koyduğunu söyledi.

İSRAİL TARİHİNDE TEL AVİV İLK KEZ BÖYLESİNE BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYA

İsrail konusundaki araştırmalarıyla bilinen Filistinli yazar Adnan Ebu Amir, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İsrail'in önemli siyasi analistlerinden Nahum Barnaya'nın, Hamas'ın Tel Aviv'e saldırısıyla İsrail savunma sistemlerinin sorgulandığını söylediğini aktardı.

Ebu Amir ayrıca, İsrail'in 73 yıllık tarihinde Tel Aviv'in ilk defa böylesine bir durumla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Al Jazeera kanalına telefonla bağlanarak görüş bildiren Siyaset Bilimi Profesörü Muhaymer Ebu Sade de Hamas tarafından atılan roketlerin Demir Kubbe savunma sisteminin başarısızlığını ortaya çıkardığını ve İsrail'in daha fazla dayanamayacağını söyledi.

KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurmuştu.

İsrail saldırılarında şu ana kadar 53 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının ise 320'ye çıktığı açıklanmıştı.

Gazze Şeridi'nden İsrail'e atılan roketlerin ise 6 kişinin ölümüne, 47 kişinin yaralanmasına yol açtığı bildirilmişti.

Etiketler : israil gazze filistin saldırı demir kubbe
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