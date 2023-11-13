İşgalci İsrail'e tepkiler sürüyor! AB binasına "ateşkes" görseli yansıtıldı

İngiltere merkezli sivil toplum kuruluşu Save The Children (Çocukları Kurtarın), Avrupa Birliği (AB) Komisyonu binasına İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze için projeksiyonla "Hemen Şimdi Ateşkes" yazısı yansıttı.

AA'da yer verilen habere göre, Save the Children çalışanlarının 11 Kasım gecesi binanın ön yüzünü kaplayacak şekilde yaptığı yansıtma sosyal medya hesabından paylaşıldı. Işıklı yansıtmada "Hemen Ateşkes" ve "Çocuklara Yönelik Savaşı Durdurun" ifadeleri ile bir çocuk görseli yer aldı.

Kuruluşun sosyal medya hesabından görsellerle birlikte yapılan açıklamada da AB'den ateşkes için baskı yapması talep edildi.

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı sırada yayınlanan açıklamada, "Gazze ve İsrail'de çocuklar öldürülüyor, sakat bırakılıyor ve kaçırılıyor. Hiçbir çocuk bu dehşetle yüzleşmemeli. AB dışişleri bakanları bugün Gazze ve bölgedeki durumu tartışırken mesajımız açık. Bunu durdurmanın ve hayat kurtarmanın tek yolu hemen şimdi ateşkes." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası toplumun AB gibi kurumların öncülüğünde milyonlarca kişinin hayatını kurtaracak barışı sağlamak üzere harekete geçmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, "AB'yi diplomatik nüfuzunu kullanarak İsrail ile Gazze arasında hemen şimdi acil bir ateşkes sağlanması için baskı yapmaya ve Gazze'deki çocuklara acil insani yardım sağlamaya çağırıyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

Save the Children ayrıca "Eğer şimdi harekete geçmezsek tarih hepimizi yargılayacaktır. İşgal altındaki Filistin topraklarındaki ve İsrail'deki tüm çocuklar korunmalıdır." mesajını verdi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 45'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 363'ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 180'i aştı, bu kişilerin en az 4 bin 609'unu çocuklar ve 3 bin 100'ünü kadınlar oluşturuyor. Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 186 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 73 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.