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14 Kasım 2023 Salı 08:43:00 - Güncelleme:14 Kasım 2023 Salı 08:43:00

İşgalci İsrail'den yeni ölümcül hamle

Kaynak: AA

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İsrail tarafından işgal edilen Gazze'deki, iletişim ve internetin kesilmesinin bölge için idam hükmü anlamına geldiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde İsrail tarafından iletişim ve internetin kesilmesinin acil servis ve sivil savunma ekipleriyle iletişime geçilememesinin idam hükmü anlamına geldiği ifade edildi.

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine operasyonlar düzenlemesiyle eşzamanlı olarak internet erişimi ve telefon iletişimi kestiği kaydedildi.

İsrail işgal ordusunun, işlemiş olduğu suçları gizlemek amacıyla internet ve iletişimi kestiğine işaret edilen açıklamada, "Gazze Şeridi'nde 2 milyon 300 binden fazla insan kurtarma ekipleri, acil servisler ve sivil toplum ekipleriyle iletişime geçemiyor" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "Birbirleriyle iletişim imkanı bulamayan ekiplerin bu durumu Gazze Şeridi'nde idam hükmü demektir. Bu da İsrail'in uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası örfleri ihlal etmesi yönüyle yeni bir suç işlemesi demektir" değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrail, 27 Ekim'de Gazze Şeridi'ndeki her türlü iletişimi 36 saat boyunca aralıksız kesmişti.

Etiketler : israil işgal gazze
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